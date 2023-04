Inter-Roma Women (1-6), pagelle: Caporetto! Insufficienze a gogo

Finisce 1-6 Inter-Roma Women. Una debacle umiliante per le ragazze di Guarino (vedi tabellino). Altra sconfitta nella Poule Scudetto. Le pagelle

PIAZZA 5: Gli arrivano praticamente da tutte le parti, la sua porta è un vero e proprio pallottoliere. Ha qualche responsabilità soprattutto sul quarto giallorosso firmato Glionna.

Inter-Roma Women, le pagelle: la difesa

SONSTEVOLD 4,5: Gara disastrosa della giocatrice nerazzurra, che non sa che pesci prendere. È continuamente in balia di Giacinti e avversarie. Scoraggiata.

KRISTJANSDOTTIR 4,5: Haavi e Giacinti portano a spasso la difesa dell’Inter che non può fare assolutamente nulla. Inerme. Si sente tantissimo l’assenza di van der Gragt e di Alborghetti.

FORDOS 4,5: Stessa partita della sua compagna. Un disastro. Haavi fa ciò che vuole, Andressa pure.

ROBUSTELLINI 5: Non si preoccupi la giovane nerazzurra. Nessuno oggi ha beccato la sufficienza. Soffre tantissimo Glionna e Di Guglielmo a destra. Esce dopo la fine del primo tempo.

DAL 46’ KARCHOUNI 6: Entra nella ripresa a risultato ormai più che definito. Nel finale dà un po’ di brio e qualità.

Inter-Roma Women, le pagelle: il centrocampo

THOGERSEN 5: Pessima partita rispetto alle uscite precedenti dove era stato quasi sempre una delle migliori. Non riesce mai ad entrare in partita.

MIHASHI 5: In mezzo al campo, altro che diga…La giapponese entra in un loop vorticoso, è in balia di Greggi e Giugliano.

ECKHOFF 5: Acquisto invernale, che aveva fatto bene nelle uscite precedenti. Come Mihashi fa una fatica enorme.

DAL 71’ SANTI 6: Nel finale si ritrova nella piccola reazione d’orgoglio dell’Inter.

PANDINI 5: Scarica e invisibile. Non aiuta le ragazze in avanti, entrando in difficoltà praticamente ad ogni pallone.

DAL 57’ MARINELLI 6: Prova a dare velocità all’attacco, fortunata anche nel non giocare dal primo minuto.

Inter-Roma Women, le pagelle: l’attacco

AJARA 4,5: Ha qualche potenziale palla-gol nel primo tempo, ma sulla conclusione fa sempre molta fatica. Il nulla!

DAL 70’ POLLI 6: Non era difficile fare più di Ajara, prova a duettare con Chawinga.

CHAWINGA 6: Ha il merito di non mollare realizzando il gol dell’1-6. Per il resto, poco e nulla.

Inter-Roma Women, le pagelle: coach

GUARINO 5: È un’Inter rimaneggiata con tante assenze come Durante e van der Gragt su tutte. Ma la sua squadra entra in campo priva di motivazioni e tanto scarica. Ne ha delle colpe.