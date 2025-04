Inter-Roma Women 1-0 al 45′, sta anche stretto! Sblocca subito Polli

È un primo tempo di grande intensità quello andato in scena all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano, dove l’Inter Women conduce 1-0 contro la Roma nella sfida valida per la settima giornata della poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025.

IN VANTAGGIO – Un inizio veemente da parte dell’Inter Women, capaci di colpire presto e di mettere in difficoltà le giallorosse. La partita si accende già dopo due minuti: la Roma prova a colpire subito con Haavi, che penetra in area, si accentra sul destro e prova la conclusione sul secondo palo. Il tiro è insidioso ma sfiora il bersaglio. La risposta dell’Inter è immediata e decisa. Al 4’ è Csiszar a sfiorare il vantaggio: la centrocampista ungherese colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e manda il pallone sul palo. La difesa della Roma si salva respingendo nuovamente in angolo, ma è solo il preludio al gol. Al 6’ infatti arriva l’1-0 Inter: ancora da calcio d’angolo nasce l’azione decisiva, con Elisa Polli che è la più rapida a reagire in area e spinge il pallone in rete. Un gol che dà fiducia e spinta alle ragazze di mister Piovani, protagoniste di un primo tempo propositivo.

Inter Women vicino al raddoppio dopo il gol! Un gol sta stretto

GRANDE PRESTAZIONE – Dopo il vantaggio, le nerazzurre continuano a costruire azioni interessanti, mantenendo un baricentro alto e trovando buone combinazioni soprattutto sulle corsie laterali. La Roma fatica a reagire e raramente riesce a portarsi con pericolosità nell’area interista, ben presidiata da Durante e dalla linea difensiva. Si va così al riposo sull’1-0 per l’Inter Women: un primo tempo autoritario e ben giocato, con Polli match-winner provvisoria e un collettivo che ha saputo mettere in difficoltà la capolista. Tutto ancora aperto in vista della ripresa.