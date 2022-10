Inter-Roma Femminile, le pagelle: bene van der Gragt e Durante ma…

L’Inter Women pareggia in casa contro la Roma (vedi tabellino). Le nerazzurre di Guarino non riescono a portare a casa il risultato e i punti. Un gol, che accorcia le distanze, non è abbastanza contro la capolista. Migliore in campo van der Gragt, sempre propositiva in attacco e precisa in difesa. Durante lotta, invano, per salvare il risultato. Di seguito le pagelle del match.

DURANTE 6,5 – Prima di riuscire a segnare la Roma deve fare i conti con i suoi guantoni. L’estremo difensore nerazzurro è sempre vigile tra i suoi pali, impedendo, più di una volta, il vantaggio degli ospiti. I gol giallorossi arrivano sì, ma solo dopo numerose opposizioni del portiere.

INTER-ROMA FEMMINILE PAGELLE − DIFESA

SONSTEVOLD 5,5 – Tenta di gestire le incursioni giallorosse stando dietro a una grande Serturini. Con un fallo su quest’ultima riceve un’ammonizione nel primo tempo. Poco propositiva in fase offensiva.

VAN DER GRAGT 7 – Dopo la sfortuna di Sassuolo, quest’oggi la sorte è dalla sua parte. Suo il colpo di testa dal quale nasce l’autogol della Roma e sue le precise chiusure in fase difensiva.

KRISTJANDOTTIR 6 – Mantiene l’ordine in difesa nonostante l’aggressività in fase offensiva delle giallorosse.

MERLO 5,5 – Subisce qualche imbucata dall’attacco della Roma, soprattutto nel primo tempo. Non abbastanza propositiva in avanti.

INTER-ROMA FEMMINILE PAGELLE − CENTROCAMPO

CSIZAR 6 – Si propone spesso in avanti, cercando di sbloccare una partita difficile. Sua il pericoloso colpo di testa che sfiora il vantaggio ne primo tempo. Ci prova anche dalla distanza.

SIMONETTI 5,5 – Difficoltà nel servire in avanti le compagne. Spesso passaggi imprecisi e frettolosi. Non abbastanza incisiva.

− Dal 67′ MIHASHI 6,5 – Subentra dalla panchina. La sua forza fresca aiuta l’Inter Women a impensierire le giallorosse sul finale di gara.

SANTI 5,5 – Interviene in ritardo nei primi minuti del primo tempo e becca un cartellino. Per questo e per il poco impatto sulla partita, Guarino decide di sostituirla all’inizio dei secondi 45′.

– Dal 46′ KARCHOUNI 6 – Subentra all’inizio del secondo tempo con spirito propositivo. Si va vedere in avanti e spinge insieme alle sue compagne per ribaltare il risultato

INTER-ROMA FEMMINILE PAGELLE − ATTACCO

PANDINI 6 – Poco pericolosa rispetto al suo solito. Accusa, come le sue compagne in attacco, i pochi assist ricevuti. Trova più varchi nel secondo tempo.

– DalL’86’ CALEGARI SV – Esordisce dall’Under 19, ma pochi minuti in campo per lei.

MARINELLI 5 – Anche oggi, come nella gara contro il Sassuolo, prestazione sotto tono. All’inizio del secondo tempo si accomoda in panchina.

– Dal 46′ POLLI 6,5 – Entra e movimenta l’attacco dell’Inter Women. Corre tanto e spaventa la difesa avversaria.

NCHOUT 6 – Si propone in avanti e tenta di sfruttare i pochi palloni ricevuti. Non riesce a sfondare la difesa giallorossa e rimane a bocca asciutta. Niente gol per l’attaccante camerunese.

INTER-ROMA FEMMINILE PAGELLE – COACH

GUARINO 5,5 – Dopo il pareggio con il Sassuolo, la sua Inter Women si ferma ancora. Questa volta, però, non riesce a portare a casa neanche un punto. Contro delle giallorosse agguerrite e preparate, Rita Guarino tenta di movimentare il gioco nel secondo tempo. Il tentativo le riesce, ma un gol non basta per incidere. Arriva per Guarino la prima sconfitta della stagione nella Serie A Femminile. Ora, però, bisogna pensare alla Coppa Italia di mercoledì!