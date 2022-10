Inter-Roma Femminile (1-2): il tabellino dell’8ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Roma Femminile termina 1-2 (vedi report). La partita valida per l’8ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI), non permette alla squadra di Guarino di guadagnare punti in classifica. Quella di oggi è la prima sconfitta dell’Inter Women. Di seguito il tabellino di Inter-Roma Femminile in Serie A Femminile.

Inter-Roma Femminile – Tabellino

1 INTER – ROMA 2

Marcatrice: Serturini (R) al 44′, Haavi (R) al 60′, Caesar (R) al 66′ (AU).

INTER (4-3-3): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo; 27 Csiszár, 20 Simonetti (34 Mihashi dal 67′), 6 Santi (5 Karchouni dal 46′); 18 Pandini (35 Callegari dall’86), 7 Marinelli (9 Polli dal 46′), 33 Ajara Njoya.

A disposizione: 12 Piazza, 8 Brustia, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti.

Allenatrice: Rita Guarino.

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 13 Bartoli, 23 Wenninger, 32 Linari, 2 Minami; 7 Andressa Alves, 5 Cinotti, 20 Greggi; 15 Serturini (22 Haug dal 77′), 9 Giacinti (29 Lazaro dal 65′), 11 Haavi.

A disposizione: 1 Lind, 6 Landstrom, 18 Glionna, 24 Ferrara, 27 Kollmats, 28 Petrara, 33 Kramzar.

Allenatore: Alessandro Spugna.

ARIBTRO: Stefano Milone della sezione di Taurianova. Assistenti: Emanuele Bocca della sezione di Caserta e Antonio Piedipalumbo della sezione di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Giuseppe Chieppa della sezione di Biella.

NOTE – Ammonizione: Santi (I) al 29′, Sønstevold (I) al 41′, Polli (I) al 51′, Cinotti (R) al 65′. Recupero: 3′ (ST).