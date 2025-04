Scudetto Primavera Femminile, l’Inter si arrende solo alla Juventus: 2-0 al Viola Park

L’Inter Primavera Femminile si arrende solo in finale nella sfida scudetto contro la Juventus. Le nerazzurre, dopo un bellissimo primo tempo, sbagliano qualcosina e la Juventus ne approfitta per chiudere 2-0 la pratica scudetto.

SCONFITTA – Dopo una stagione più che positiva, l’Inter Primavera Femminile si arrende solo nella sfida scudetto contro la Juventus. La finale, disputata al Viola Park di Firenze, se l’aggiudica la Juventus Women Youth che si impongono 2-0 dopo una partita combattuta. Nel primo tempo botta e risposta tra Inter e Juventus che si rendono pericolose con Ferraresi e Romanelli per le nerazzurre che si ripete poi al 38′ con una doppia chance. Nella ripresa si alzano i ritmi con la Juventus Primavera che trova il gol al 60′. Cross teso di Tosello, palla che arriva a Flis che di sinistro porta le bianconere in vantaggio. L’Inter non demorde e al 78′ sfiorano il pareggio con Sasso che prende il palo dopo aver battuto il portiere. Al 94′ arriva il 2-0 definitivo per la Juventus Femminile Primavera, con Ferraresi che da calcio di rigore non sbaglia.