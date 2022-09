Inter-Pomigliano Femminile: Polli scatenata nel 6-1 finale! Altri 3 punti per Guarino

Inter-Pomigliano Femminile termina 6-1. La 3ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio “Franco Ossola” di Varese si conclude con un’ottima prestazione delle nerazzurre e tanti gol. Una tripletta targata Polli e una doppietta di Njoya. La squadra di Guarino guadagna altri tre punti e continua a salire in classifica. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Pomigliano Femminile.

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo in Inter-Pomigliano Femminile (vedi report), nella ripresa Elisa Polli colpisce ancora. Dopo soli venti secondi, infatti, arriva la tripletta dell’attaccante nerazzurra, che porta l’Inter Women sul 3-0. Nonostante il risultato sfavorevole, il Pomigliano Femminile trova fiducia nel secondo tempo. Al 48′, infatti, Alice Corelli prova a impensierire Francesca Durante ma il portiere nerazzurro si fa trovare pronto. E risponde bene. Proprio un cross di Corelli permette alla nuova entrata Verena Amorim Dias di segnare la prima rete del Pomigliano Femminile, che al 54′ accorcia le distanze. L’Inter Women perde la concentrazione per qualche minuto e permette alla squadra di Nicola Romaniello di rendersi pericolosa con alcune azioni. A riportare la calma, però, ci pensa Ghoutia Karchouni con una meravigliosa conclusione da fuori area al 70′. Il portiere Sara Cetinja non può fare nulla per contrastare il micidiale destro della centrocampista francese. E l’Inter Women manda a segno la quarta rete. I colpi non sono finiti. All’83′ arriva il momento del gol anche per Ajara Njoya, che riceve in area un invitante pallone di Marta Pandini. Al 91′ l’attaccante camerunense ne riceve un altro, questa volta da Tabitha Chawinga. Ajara chiude Inter-Pomigliano Femminile con una doppietta, portando l’Inter Women sul risultato definitivo di 6-1. L’ottima prestazione delle nerazzurre permette alla squadra di Rita Guarino di guadagnare altri tre punti in Serie A Femminile: ora sono 7 dopo tre giornate!