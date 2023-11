Inter-Pomigliano Femminile, le pagelle: su tutte brilla Karchouni 7,5!

Inter-Pomigliano Femminile, gara valida per il settimo turno del campionato di Serie A Femminile, termina 2-1. Nella sfida all’Ernesto Breda brilla su tutte Gouthia Karchouni, insieme a Henrietta Csizsar che mette a segno il primo gol nerazzurro. Ecco le pagelle di Inter-Pomigliano Femminile.

CETINJA: 6 – Si fa sorprendere, come tutto il resto della squadra, sull’unico gol del Pomigliano. Si allunga sul palo giusto ma non ci arriva. Le avversarie arrivano spesso davanti a lei, senza però crearle problemi fino in fondo.

Inter-Pomigliano Femminile, le pagelle: difesa

THOGERSEN: 6,5 – In Inter-Pomigliano sembra il difensore nerazzurro più affidabile. In alcune occasioni subisce le incursioni delle avversarie, ma riesce comunque a fare buona guardia.

TOMTER: 6+ – Può essere l’arma di Guarino sui calci piazzati, e cerca di farlo capire con una punizione battuta direttamente in porta nel secondo tempo. Svolge il suo lavoro in fase difensiva.

BOWEN: 6 – Non si distingue particolarmente ma disputa una prestazione sulla sufficienza.

Inter-Pomigliano Femminile, le pagelle: centrocampo

ROBUSTELLINI: 6 – La sua respinta sporca e difettosa facilita la conclusione vincente di Ippolito. Poi si fa perdonare in fase offensiva, quando produce una serie di cross e traversoni interessanti per le compagne in attacco.

Dall’84’ SONSTEVOLD: SV –

KARCHOUNI: 7,5 – Per incorniciare la sua splendida prestazione manca solo la realizzazione personale. Quella contro il Pomigliano è una delle più brillanti e preparate Karchouni della stagione, che ricorda molto quella già vista in più di un occasione lo scorso anno. Scatena il panico in area di rigore, alla ricerca spasmodica del gol del pareggio. Lo manca per un soffio.

Dall’84 ECKHOFF: SV –

CSISZAR: 8 – Ancora un’altra splendida serata da parte della centrocampista nerazzurra, che si fa trovare pronta in ogni parte del campo. Gestisce i palloni al centro, li smista e si spinge in avanti. Tanto da realizzare anche l’importantissimo gol del pareggio, che cambia l’inerzia del match.

PANDINI: 6 – Cerca di rendersi utile in fase di costruzione, ma i suoi inviti sono meno precisi del solito. Non una delle miglior serate per la centrocampista, che non brilla nel settimo turno di Serie A Femminile.

Inter-Pomigliano Femminile, le pagelle: attacco

BUGEJA: 7 – Qualche sbavatura di troppo in fase di ripartenza e disimpegno. Niente che non si possa cancellare, però, dal gol del raddoppio nerazzurro. Da Inter-Pomigliano Femminile una nota positiva: l’attaccante sembra molto più reattiva del solito in area di rigore.

Dal 64′ POLLI: 6 – Entra per provare a dare più vivacità all’attacco nerazzurro, impegnato nella ricerca del terzo gol che potesse mettere al sicuro il risultato. Non riesce nel suo compito, disputando una partita a ritmi normali.

CAMBIAGHI: 7 – Anche per lei il pomeriggio milanese avrebbe potuto prendere tutt’altra piega. Va dato grande riconoscimento per gli innumerevoli cross invitanti serviti alle colleghe di reparto, meno per la qualità dell’ultimo tiro. Serve più concretezza sotto porta, dove spesso però è risultato sfortunata. Complice anche un’ottima prova del portiere avversario.

BONFANTINI: 6- – Se la partita fosse terminata senza una vittoria probabilmente l’attaccante avrebbe avuto a lungo i sensi di colpa per quel rigore sbagliato al 2′. Nel corso della partita cerca di rimediare, creando numerosissime potenziali occasioni da gol. Niente da fare, però, perché resta completamente a secco.

Inter-Pomigliano Femminile, le pagelle: coach

GUARINO: 6 – Rischia di perdere malamente altri tre punti, dopo quelli gettati a Como. Probabilmente azzarda un po’ troppo, cambiando tante giocatrici titolari. Ciò si nota soprattutto in difesa, che si fa trovare in più di un’occasione scoperta. Si nota la carica dell’allenatrice riflessa nella squadra, che riesce subito a riprendere in mano la partita e a ribaltarla. Nonostante la vittoria e i tre punti, però, all’Inter Women sembra mancare ancora qualcosa. Forse in fase di finalizzazione.