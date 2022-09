Inter-Pomigliano Femminile 6-1, pagelle: Polli letale, ma che attacco!

Inter-Pomigliano Femminile termina 6-1 (vedi tabellino). Goleada da parte delle ragazze allenata da Rita Guarino che tornano a vincere dopo il pareggio con la Juventus e si portano a quota sette punti in classifica (con primo posto). Di seguito le pagelle di Inter-Pomigliano Femminile.

DURANTE 7 – Non subisce gol ma al 33′ rischia di perdere il possesso della palla nella sua area. Decisiva al 42′ in occasione di un calcio di rigore concesso al Pomigliano, ma lei para tutto!

Inter-Pomigliano Femminile pagelle – DIFESA

SONSTEVOLD 6 – Partita giocata con grande attenzione in difesa. Se da una parte l’Inter ha leggermente sofferto per vie centrali, sulle fasce l’ottimo lavoro della calciatrice norvegese si è visto.

– Dal 75′ Robustellini 6 – Dà continuità al lavoro fatto dalla sua collega di reparto.

KRISTJANSDOTTIR 5,5 – Non benissimo in occasione dell’unico gol realizzato dal Pomigliano, un pizzico disattenta.

ALBORGHETTI 6 – Schierata centro della difesa in questa partita, difende bene senza mai rischiare tantissimo. Probabilmente un po’ più di attenzione in occasione del primo gol subito.

MERLO 6 – Partita attenta soprattutto in copertura, sulla fascia non concede nulla.

Inter-Pomigliano Femminile pagelle – CENTROCAMPO

KARCHOUNI 7 – Fulcro del centrocampo nerazzurro, quasi tutte le azioni offensive partono da lei che mette in mostra tutte le sue qualità tecniche. Al 70′ trova anche la rete dopo svariati tentativi.

– Dal 83′ Brustia s.v.

MIHASHI 6 – Fa sempre la cosa giusta a centrocampo, giocate semplici senza mai rischiare nulla. Non è poi così scontato.

– Dal 76′ Fordos s.v.

SANTI 6 – Suo il filtrante per Polli che apre le marcature nel primo tempo, ma concede un calcio di rigore per un braccio esageratamente largo. Per fortuna Durante para tutto.

– Dal 45′ Pandini 6,5 – Entra benissimo in partita con alcune giocate importanti e realizza anche l’assist per il quinto gol dell’Inter Women.

Inter-Pomigliano Femminile pagelle – ATTACCO

AJARA NJOYA 7,5– Inarrestabile lei come Chawinga, prestazione di sacrificio in entrambe le fasce e tanti colpi di classe. Sul finale realizza addirittura una doppietta personale.

POLLI 8 – Assoluta protagonista della partita addirittura con una tripletta personale. Nel primo tempo apre le marcature con il primo gol stagionale con la maglia dell’Inter.

– Dal 66′ Gloria Marinelli 6 – A riposo per questa partita, entra a partita in corso proprio al posto di Elisa Polli protagonista con una tripletta. Da oggi la concorrenza si fa interessante, ma lei si fa comunque trovare pronta con delle giocate anche fuori dall’area di rigore.

CHAWINGA 7 – Non dà punti di riferimento in attacco, alternandosi spesso in entrambe le fasce fa letteralmente impazzire la difesa avversaria.

Il voto in panchina – ALLENATORE

RITA GUARINO 7 – Molto bene la coach dell’Inter Women che studia bene la partita, ma soprattutto per questa partita sceglie di schierare Elisa Polli che non solo trova la prima rete stagionale con la maglia nerazzurra, ma anche una doppietta. Scelte tutte azzeccate, soprattutto i cambi con l’ingresso in particolare di Pandini che realizza subito un assist vincente.