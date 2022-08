Inter-Parma Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Inter-Parma Women è la prima partita ufficiale in programma della Serie A Femminile, finalmente al via nel mondo del professionismo calcistico. All’esordio la squadra di Guarino sarà protagonista in casa. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Parma Women

SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – La nuova Inter Women di Rita Guarino è pronta allo storico debutto stagionale nel professionismo. Finalmente! Si va in campo per la 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile in casa contro il Parma di Fabio Ulderici, allenatore gialloblù. Ma quando si gioca Inter-Parma Women e dove? L’appuntamento è fissato per domani – domenica 28 agosto – a partire dalle ore 20:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 20:00 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, le pagelle. Senza dimenticare le interviste pre e post-partita. Trattandosi di un’esclusiva TIMVision, la partita non sarà visibile in chiaro ma solo previa abbonamento alla piattaforma. In alternativa, Inter-Parma verrà trasmessa anche dal canale tematico nerazzurro Inter TV, accessibile agli abbonati in TV attraverso Sky e in streaming su DAZN.

Inter-Parma Women e non solo: tutta l’Inter su IN

Per qualsiasi aggiornamento, sia sulle partite dell’Inter Femminile sia su quelle dell’Inter Maschile, vi rimandiamo a Inter-News.it, sito e app (scaricala gratuitamente qui).