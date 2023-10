Inter-Napoli Femminile termina 2-0: Cambiaghi chiude i giochi!

Inter-Napoli Femminile termina 2-0. La squadra di Rita Guarino esce vittoriosa dalla 5ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Il Napoli insiste alla ricerca del gol ma il raddoppio di Cambiaghi chiude i giochi. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Napoli Femminile.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in Inter-Napoli Femminile, nella ripresa le nerazzurre mettono subito in chiaro le cose. Dopo un solo minuto di gioco, dopo essere rientrate in campo, le ragazze di Rita Guarino raddoppiano il risultato. Beatrice Merlo inventa un altro assist delizioso e lo serve a Michela Cambiaghi che col sinistro non sbaglia. Nonostante i due gol subiti, però, le azzurre di Biagio Seno non perdono la fiducia e dimostrano di poter fare male, soprattutto con Marija Banusic. Come al 60′, quando colpisce il palo, o al 77′ quando la sua conclusione col destro esce fuori di pochissimo. La squadra ospite vuole a tutti i costi accorciare le distanze ma l’Inter Women, pur subendo in alcuni tratti della gara, resta vigile e ordinata in difesa a protezione del risultato. Così Inter-Napoli Femminile termina 2-0 e Guarino torna a vincere, aggiungendo tre punti preziosi alla classifica di Serie A Femminile.