Inter-Napoli Femminile, le pagelle: strepitosa Merlo 8, Cetinja garanzia!

Inter-Napoli Femminile, gara valida per il quinto turno del campionato di Serie A Femminile, termina 2-0. Spicca su tutte Beatrice Merlo, autrice di un assist e non solo. Anche Cetinja risulta preziosa. Ecco le pagelle di Inter-Napoli Femminile.

CETINJA: 7,5 – Anche suo, oltre che della difesa, il merito di aver mantenuto i pali inviolati. Il Napoli può far male e, per buona parte della gara, non si schioda dall’area nerazzurra: il portiere interista si oppone sempre.

Inter-Napoli Femminile, le pagelle: difesa

MERLO: 8 – Dopo quella con la Roma arriva un’altra ottima prestazione per lei. Precisa nelle chiusure difensive e intelligente in fase offensiva. Ottimi i cross pensati e disegnati: come quello che permette a Cambiaghi di andare in rete nel secondo tempo.

TOMTER: 6,5 – Più attiva del solito nella manovra nerazzurra. Serve palloni interessanti anche e soprattutto su calci piazzati, che vengono affidati quasi tutti ai suoi piedi.

BOWEN: 6 – Svolge adeguatamente il suo compito, restando vigile durante gli assalti in area di rigore della squadra avversaria.

SONSTENVOLD: 7 – Affidabile come suo solito, macina kilometri sulla fascia sinistra. Le sue accelerazioni fino alla metà campo avversaria risultano sempre potenzialmente pericolose.

Inter-Napoli Femminile, le pagelle: centrocampo

SIMONETTI: 7 – Qualche sbavatura, soprattutto nel secondo tempo, non le toglie comunque il merito di aver sbloccato una gara che sarebbe potuta diventare insidiosa restando su risultato neutro. Il suo delizioso destro al volo porta in vantaggio l’Inter Women.

CSISZAR: 6,5 – Il palleggio nerazzurro sembra di gran lunga migliorato da quando lei ha preso le redini del centrocampo. Filtra e smista a dovere, proponendosi anche in avanti.

KARCHOUNI: 6,5 – Colpi dal limite dell’area, scambi veloci, recuperi a centrocampo e sempre in agguato in area di rigore. Qualche imperfezione ma presenza costante.

– Dal 68′ PANDINI: SV –

Inter-Napoli Femminile, le pagelle: attacco

BUGEJA: 5 – Una delle poche note spiacevoli del match di Serie A Femminile è la sua inattività sotto porta. Bene le sponde e qualche diagonale per le compagne ma non abbastanza per la maltese, che risulta ancora sotto tono.

– Dal 76′ AJARA NJOYA: SV –

CAMBIAGHI: 7 – La prestazione deludente contro la Roma, nello scorso turno di campionato, è solo un lontano ricordo. Lo fa capire sin dai primi minuti della gara e lo conferma al 46′, quando si rende protagonista del raddoppio nerazzurro.

– Dal 76′ POLLI: SV –

BONFANTINI: 6,5 – Risposte convincenti da parte dell’attaccante, che dialoga bene con le compagne e si avvicina anche alla realizzazione personale.

– Dal 68′ BONETTI: SV –

Inter-Napoli Femminile, le pagelle: coach

GUARINO: 7 – L’Inter Women torna finalmente alla vittoria, dimostrando di poter andare in vantaggio e di saperlo mantenere, nonostante le pericolose incursioni del Napoli. L’ultima partita prima della sosta Nazionali fa andare le nerazzurre a “riposo” col sorriso. Il merito è anche dell’allenatrice nerazzurra, che ha saputo sfruttare sul campo le sue armi migliori.