Inter-Milan Women 3-3: il tabellino della partita della poule scudetto

Inter-Milan Women, seconda partita della poule scudetto, è terminata con il punteggio di 3-3: di seguito il tabellino della partita del Brera.

ZAPPA SUI PIEDI – L’Inter Women sembra tirarsi la zappa sui piedi nel derby di Milano contro il Milan valido per la seconda giornata della poule scudetto. Nel primo tempo, Cambiaghi trova il sorpasso vincente a pieno recupero, dopo la rete iniziale di Milinkovic e l’autogol beffa di Merlo (clicca qui per capire quanto successo nei primi quarantacinque minuti di partita). Ma nella ripresa, l’autolesionismo nerazzurro non finisce. Infatti, al 64′ arriva il secondo autogol della partita: va via Renzoni sulla destra, cross al centro e Milinkovic la mette nella porta sbagliata, complice la pressione di Koivisto. Ma l’Inter ha ancora la forza di reagire a queste continue disattenzioni ed errori, tant’è che dopo tre minuti trova il gol del nuovo sorpasso e lo realizza con la Wullaert. Ma le nerazzurre, così come con la Roma all’esordio, non è per niente compatta in difesa. Ecco che al 79′ in un batti e ribatti in area di rigore Ijeh trova il gol del pareggio. Di seguito il tabellino di Inter-Milan Women.

INTER-MILAN WOMEN 3-3 – IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bartoli, Bowen (46’ Detruyer), Andrés; Merlo, Csiszàr (84’ Schough) , Milinkovic, Magull (46’ Tomaselli), Serturini (70’ Robustellini); Wullaert, Cambiaghi (65’ Bugeja).

In panchina: Piazza, Baldi, Santi, Pavan, Karchouni, Fordos, Consolini.

Allenatore: Gianpiero Piovani

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Sorelli, Piga, Vigilucci (80’ Soffia); Cernoia (69’ Karczewska), Mascarello, Arrigoni; Renzotti (69’ Laurent), Ijeh, Dompig.

In panchina: Fedele, Tornaghi, Marinelli, Nadim, Rubio, Stokic, Mesjasz, Cesarini, Appiah Amoakoah.

Allenatore: Suzanne Bakker

Arbitro: Andrea Ancora (sezione Roma 1), Cecchi-Massari-Raineri

Gol: 14’ Milinkovic (I), 37’ autogol Merlo (I), 45’+2’ Cambiaghi (I), 64’ autogol Milinkovic (I), 68’ Wullaert (I), 79’ Ijeh (M)

Ammonite: Csiszar (I), Laurent (M)

Recuperi: 2’ PT, 5’ ST