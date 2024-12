Inter-Milan Women, primo derby a San Siro! Evento storico

San Siro in occasione del primo derby femminile si tingerà di rosa. Anche l’edizione odierna di Tuttosport sottolinea l’importanza storica di questo match per aumentare la visibilità del calcio femminile.

SAN SIRO – Oggi alle ore 14.30 andrà in scena il primo derby femminile Inter-Milan a San Siro. Si tratta chiaramente di un evento storico per la città di Milano e il calcio femminile in generale. Abbiamo già avuto un precedente a San Siro. Il 5 Ottobre del 2020 andò in scena per la prima volta Milan-Juventus, match poi vinto dalla Juventus. È un privilegio ed un onore che la città di Milano sia promotrice di tale evento e che spinga affinché ci sia più visibilità per il calcio femminile.

Il derby femminile di Milano è carico di significati, ma anche un’ opportunità storica

MATCH – Milan-Inter sarà un derby simbolo. Oggi pomeriggio le padrone di casa scenderanno con delle casacche storiche. Infatti le giocatrici rossonere indosseranno una divisa speciale per celebrare i 125 anni di storia del Milan. All’andata il match è finito in pareggio (1-1). Le due squadre, oggi, giungono a questo appuntamento in maniera differente. L’Inter deve confermare il buon passo che sta avendo. In campionato, infatti, è al 4 posto, dietro a Fiorentina e Roma, con 24 punti. La vittoria significherebbe rimanere attaccati al trenino di testa, così da avvicinarsi in maniera importante alla Juventus a quota 29 punti. La Fiorentina e la Roma hanno giocato e vinto. L’Inter è chiamata a gestire la pressione psicologica e a rispondere bene sul campo. Il Milan invece è un pò in ritardo sulla tabella di marcia a quota 14 punti. La vittoria di questo incontro, per le padrone di casa, è un’importante occasione. Superare il Como, farebbe balzare il Milan nella porzione di classifica che conta. Agguantare il 5 posto darebbe l’accesso al Milan a partecipare alla Poule valida per l’assegnazione dello scudetto.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati