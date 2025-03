Inter-Milan Women 3-3, le pagelle: Milinkovic dai due volti, Serturini al top!

Le pagelle di Inter-Milan Women, gara di Serie A Femminile finita 3-3 all’Arena Civica. Nel derby di Milano Serturini e Cambiaghi fanno vedere la luce. Milinkovic dai due volti.

RUNARSDOTTIR 6 – Sfortunata sui due gol del pareggio del Milan: in entrambe le conclusioni, infatti, i difensori nerazzurri deviano verso la sua porta complicando tutto. Resta attenta e pronta sul resto delle occasioni rossonere.

Inter-Milan Women, le pagelle della difesa

BOWEN 5,5 – Solo un tempo di gioco per il difensore, che nei primi 45′ fatica un po’ sulla fascia destra: da lì arrivano quasi tutte le imbucate rossonere.

Dal 46′ DETRUYER 6 – Entra all’inizio della ripresa e risponde bene alla richieste di Piovani: buon impatto con la gara.

ANDRES 6- – Buon primo tempo, nel quale vince quasi tutti i contrasti con i difensori rossoneri. Più in difficoltà nella seconda frazione di gioco, dove il Milan si fa più intenso.

BARTOLI 6,5 – La più attenta e decisa del trio difensivo. Si rende pericolosa anche in fase offensiva.

Inter-Milan Women, le pagelle del centrocampo

MERLO 6 – Tantissima gamba sulla fascia destra. Bravissima nelle chiusure, impedendo al Milan di addentrarsi, e volenterosa in fase di costruzione. Spende tante energie nel primo tempo e nel secondo il ritmo si abbassa un po’. Sfortunata sul primo autogol del pareggio del Milan.

CSISZAR 6 – Firma l’assist per il gol di Wullaert, ma non è l’unica cosa buona della partita. Ordinata a centrocampo e preziosa anche in difesa.

Dall’84’ SCHOUGH – S.V.

MILINKOVIC 6,5 – Sfortunata nella deviazione che causa il secondo autogol e permette al Milan di pareggiare nuovamente. Resta una buona prestazione, nella quale sfrutta molto il suo fisico nei duelli con le rossonere. Sblocca la partita saltando più alto di tutte e mettendo in rete il pallone dell’1-0.

MAGULL 6- – Manca la Magull della prima parte di stagione. Meno presente del solito in fase realizzativa, ma comunque utile in costruzione. Il velo di sponda per Cambiaghi nei primi dieci minuti fa venire fuori tutta la sua eleganza.

Dal 46′ TOMASELLI 6,5 – Buon impatto con la gara. Le rossonere fanno difficoltà a contenerla, dovendo anche spendere dei cartellini per fermarla. Sfiora il gol di testa nel finale.

SERTURINI 7 – Dimostra di essere in splendida forma e di essere pericolosissima su calcio piazzato. C’è sempre lei dietro ai due gol nati dai risvolti di calcio d’angolo. Sempre presente in area di rigore, impensierisce la difesa rossonera in più occasioni.

Dal 71′ ROBUSTELLINI S.V.

Inter-Milan Women, le pagelle dell’attacco

WULLAERT 6 – Meno attiva nel primo tempo, si fa perdonare nel secondo con la rete del momentaneo 3-2.

CAMBIAGHI 7 – Tante chance per andare a segno, alcune anche sprecate. Poi finalmente arriva il gol che permette all’Inter Women di chiudere in vantaggio il primo tempo.

Dal 66′ BUGEJA 5,5 – Ha poco meno di mezz’ora per provare a lasciare il segno ma non riesce a dire la sua in questo derby.

Inter-Milan Women, le pagelle dell’allenatore

PIOVANI 6 – L’attenzione mostrata nella prima parte di stagione dalle nerazzurre non è più la stessa in questa poule scudetto. Come a Roma, anche contro il Milan le sue ragazze spengono l’interruttore nei momenti salienti della gara. Si nota, comunque, l’ottimo lavoro alle spalle del gruppo.