Inter-Milan Women, le pagelle: Karchouni male sul gol 5.5, grande Durante 7

Inter-Milan Women, gara valida per il decimo e ultimo turno della poule scudetto di Serie A Femminile, termina 0-1 (vedi report). Protagonista della gara Durante, con una super parata nel primo tempo. Sbaglia, invece, Karchouni sul gol dello svantaggio. Ecco le pagelle di Inter-Milan Women.

DURANTE: 7 – Subisce un gol nel secondo tempo ma nonostante questo torna a casa con più della sufficienza. Il motivo? Il super intervento sul colpo di testa di Nouwen nei primi 45′ che permette a lei di chiudere la stagione nel migliore dei modi e all’Inter Women di andare negli spogliatoi su risultato neutro.

Inter-Milan Women, le pagelle: difesa

SONSTEVOLD: 6,5 – Anticipa le avversarie a chiude bene, risolvendo molte situazione che potrebbero rivelarsi insidiose.

Dal 70′ BONETTI: SV –

KRISTJANSDOTTIR: 6 – Svolge sempre con senso del dovere i propri compiti ma in alcune situazioni si lascia sorprendere dalle ripartenze avversarie

ALBORGHETTI: 6 – Ci mette grinta e fisico e lotta su tutti i palloni. Dialoga bene anche con gli altri reparti.

Inter-Milan Women, le pagelle: centrocampo

THØGERSEN: 6,5 – Dimostra di essere un vero difensore aggiunto e dà una grande mano sia in fase di chiusura che di ripartenza. Un’altra buona prestazione in Inter-Milan Women per questo finale di stagione.

PANDINI: 6,5 – La sua potenziale azione da gol al 74′ avrebbe potuto ribaltare completamente l’inerzia della gara. Si fa trovare spesso pronta in fase d’attacco e dialoga bene col reparto offensivo.

Dall’85’ ROBUSTELLINI: SV –

ECKHOFF: 6 – Bene ma non sempre benissimo. Sembra integrata nel gruppo nerazzurro e non si tira mai indietro nel dare il proprio contributo ma spesso risulta imprecisa.

Dal 70′ SIMONETTI: SV –

KARCHOUNI: 5,5 – Prestazione tutto sommato sulla sufficienza, con conclusioni che impensieriscono e cross serviti in area interessanti. Peccato, però, per la grave disattenzione a centrocampo da cui parte le corsa al gol del vantaggio rossonero.

MERLO: 5 – Non sfrutta gli spazi per ripartire e, quando lo fa, è troppo lenta e rischia di farsi intercettare il pallone facilmente. In molte occasioni risulta imprecisa a centrocampo nei passaggi per le compagne.

Dall’85’ CSISZAR: SV –

Inter-Milan Women, le pagelle: attacco

CHAWINGA: 6,5 – Come al solito gli scatti in velocità e le idee pericolose non mancano. Piuttosto oggi c’è carenza di concretezza, quella che serviva all’Inter per conquistare tre punti. Complice anche una grande Giuliani che prende bene le misure (vedi intervista) e limita le conclusioni della malawiana.

POLLI: 6 – L’unico suo vero squillo pericoloso arriva all’87’, quando ormai è troppo tardi e l’Inter Women sta per chiudere sotto di un gol. Poca precisione nell’ultimo passaggio e poca freddezza sotto porta.

Inter-Milan Women, le pagelle: coach

GUARINO: 6 – Le mosse iniziali sembrano quelle giuste per cercare di conquistare il terzo posto ma alla fine la gara si rivela essere la fotocopia della gran parte della poule scudetto. Poca concretezza in attacco, che senza la protagonista si spegne, e troppa superficialità dopo la mezz’ora del secondo tempo. L’allenatrice prova a ravvivare il gioco con i cambi e arrivano anche potenziali occasioni, ma manca brillantezza in Inter-Milan Women.