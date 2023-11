Inter-Milan Women, le pagelle: spiccano Cambiaghi e Karchouni, 8!

Inter-Milan Women, gara valida per il nono turno del campionato di Serie A Femminile, termina 1-0. Spiccano su tutte Karchouni e Cambiaghi, autrice del gol vittoria. Nessuna insufficienza quest’oggi. Ecco le pagelle di Inter-Milan Women.

DURANTE: 6,5 – Il Milan prova ad insidiarsi dalle sue parti ma non si rende mai davvero pericoloso nello specchio della porta. Il portiere nerazzurro deve intervenire davvero in poche occasioni. Fra questa c’è la splendida parata allo scadere del primo tempo. Per annientare il pericolo Laurent Durante si distende benissimo in protezione dei pali nerazzurri.

Inter-Milan Women, le pagelle: difesa

BOWEN: 6 – Soffre un po’ la velocità delle punte rossonere. Riesce però a svolgere adeguatamente il suo lavoro, mantenendo la concentrazione quando serve.

ALBORGHETTI: 7 – Una serie di interventi in salvataggio dalle parti di Durante le alzano la media. Prova anche a sorprendere Giuliani con un tiro da quaranta metri su punizione, guadagnata da lei stessa. Sempre grintosa e ordinata.

TOMTER: 7,5 – Una buonissima prestazione quella offerta questo pomeriggio all’Arena Civica. Qualche sbavatura in fase difensiva ma anche una presenza certa in ogni parte del campo. Si fa vedere molto in fase di costruzione avanzata e si prende la responsabilità dei calci piazzati. Il buon piede c’è, tant’è che è suo il cross per il gol di Cambiaghi

THOGERSEN: 7,5 – Garanzia e sicurezza non possono che essere accostati al suo nome. Laurent e Asllani sono due avversarie complicate, ma il difensore nerazzurro riesce a contenerle.

Inter-Milan Women, le pagelle: centrocampo

KARCHOUNI: 8 – La calciatrice a cui quest’anno Guarino non può rinunciare sembra essere lei. Anche quest’oggi inarrestabile, scatena il panico ogni qual volta sceglie di addentrarsi nella metà campo avversaria. Veloce, creativa e coraggiosa: manca solo il gol. Peccato per la traversa colpita al 64′ che glielo nega.

Dal 90′ SANTI: SV –

CSISZAR: 7 – Sfiora il gol beccando in pieno il palo. Combatte tanto a centrocampo, spendendo molte energie. La stanchezza accumulata si fa sentire, insieme ai tanti colpi subiti nel corso della partita. Ma fino alla sua sostituzione Guarino non può che essere contenta della sua prestazione.

Dal 75′ PANDINI: SV –

SIMONETTI: 6,5 – Si inserisce bene nelle trame nerazzurre, provando anche la conclusione personale in più occasioni.

MERLO: 6 – Decisamente meglio in fase offensiva che in retroguardia. Non sempre riesce a contenere l’aggressività in attacco del Milan.

Inter-Milan Women, le pagelle: attacco

POLLI: 6 – Si fa vedere di più nel primo tempo, ma senza mai rendersi particolarmente pericolosa. Guarino sceglie di farla accomodare in panchina dopo venti minuti dall’intervallo.

Dal 66′ JELCIC: 6,5 – Come nella scorsa sfida, la sua entrata porta un po’ di brio e crea scompiglio nella difesa avversaria. Buon impatto

CAMBIAGHI: 8 – Sin dai primi minuti fa capire alla difesa rossonera di che pasta è fatta. Tutte le azioni più pericolose della gara hanno la sua firma. Alla fine riesce a trovare la gloria col gol, portando alla vittoria la sua squadra.

Inter-Milan Women, le pagelle: coach

GUARINO: 7 – Questa volta mette la migliore Inter possibile in campo, anche dal punto di vista psicologico. La brutta sconfitta contro la Juventus di solo una settimana fa sembra già un lontanissimo ricordo. Scelte giuste, anche nei cambi, effettuati sempre al momento giusto. Quest’oggi i tre punti sono meritati. Ma servirebbe sempre qualche gol in più.