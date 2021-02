Inter-Milan Women in semifinale di Coppa Italia: dove si disputerÃ  il match

Inter-Milan Women in semifinale di Coppa Italia: dove si disputerà il match

Photo 201992987

Dopo la data e l’orario di Inter-Milan Women, è ufficiale anche lo stadio in cui si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia

COMUNICATO – A seguire la nota diramata dal sito ufficiale dell’Inter su Inter-Milan Women, semifinale di andata di Coppa Italia. “Grazie alla vittoria sulla Fiorentina in gara doppia, con il risultato di 2-1 in favore delle nerazzurre, le ragazze di Attilio Sorbi sfideranno il Milan per le semifinali di Coppa Italia TIM VISION. L’Inter disputerà in casa la partita di andata, in programma domenica 14 marzo alle ore 12.30, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni“.

Fonte: Inter.it