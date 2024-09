Inter-Milan Women, le convocate di mister Piovani per il derby

Domani non sarà solamente il giorno di Inter-Milan dei grandi, ma anche quello di Inter-Milan Primavera. Chiude il cerchio Inter-Milan Women. Mister Piovani ha ufficializzato le calciatrici convocate per il derby.

CONVOCAZIONI – Nove gol segnati ed appena uno subito. La partenza dell’Inter Women arriva con il piede sull’acceleratore in questa stagione. Le ragazze nerazzurre sono a quota 6 punti e arrivano con il vento in poppa al derby contro il Milan. Domani in Inter-Milan Women la squadra di Gianpiero Piovani cercherà la terza vittoria consecutiva dopo Sampdoria e Napoli, il sogno Scudetto può diventare concreto con un altro risultato della portata dei precedenti. È ovviamente prestare per guardare a quello, ma abituarsi alle posizioni di vertice fa sempre bene in vista del futuro. Ci sono diverse insidie, a partire dalla Roma e dalla Juventus che partono con i favori del pronostico. Intanto, ecco le convocate per Inter-Milan Women.

Inter-Milan Women, le convocate di mister Piovani

1. Cecilía Rán Rúnarsdóttir

5. Ivana Andrés

7. Haley Bugeja

8. Matilde Pavan

9. Elisa Polli

10. Ghoutia Karchouni

12. Alessia Piazza

13. Beatrice Merlo

14. Chiara Robustellini

15. Annamaria Serturini

17. Beatrix Fördős

20. Marie Detruyer

21. Martina Tomaselli

23. Lina Magull

24. Marija Ana Milinkovic

25. Paola Fadda

27. Henrietta Csiszár

28. Hillary Diaz

31. Tessa Wullaert

33. Elisa Bartoli

36. Michela Cambiaghi

94. Rachele Baldi

99. Loreta Kullash