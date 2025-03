Inter-Milan Women 2-1 al 45′: Cambiaghi sorpassa nel finale!

Inter-Milan Women 2-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita. Il derby di Milano in salsa femminile (segui la cronaca live cliccando qui) ha avuto questo epilogo parziale.

RECUPERATE – Il Derby di Milano al femminile gode di un buon ritmo nella prima frazione di gioco. L’Inter Women, dopo la sconfitta contro la Roma all’esordio di questa poule scudetto, prova a partire forte. E in effetti, nei primi otto minuti di gara Cambiaghi sfiora due volte il vantaggio contro il Milan. Ma in entrambi i casi molto attenta Laura Giuliani. Le nerazzurre di Gian Piero Piovani attaccano e al 14′ trovano la rete del vantaggio: corner ben calciato da Serturini dalla sinistra e deviazione sottoporta della serba Milinkovic. Il Milan prova a farsi vedere dalle parti di Runarsdottir, ma la difesa dell’Inter è sempre ben compatta e organizzata. Al 33′ ci prova dal limite Ijeh, ma il pallone finisce docile tra le braccia del portiere nerazzurro. Ma l’Inter è in palla e due minuti più tardi arriva a concludere con Annamaria Serturini, che si accentra e poi ci prova con il destro centrando però la testa di Sorelli. Al minuto 37, però, i rossoneri pareggiano i conti: Dompig troppo sola a destra, cross al centro e sfortunata deviazione di Merlo nella propria porta. Determinante anche la pressione di Renzotti. Cambiaghi al 47′ sfiora il 2-1, super Giuliani a dire di no. Ma subito dopo, Cambiaghi di testa stavolta la insacca. Il primo tempo termina 2-1.

INTER-MILAN WOMEN 2-1 (PRIMO TEMPO)

14′ Milinkovic, 37′ aut. Merlo, 45’+2′ Cambiaghi