Inter-Milan Women 1-1: pari all’87’ e due pali, solo sfortuna

L’Inter Women pareggia con il Milan per 1-1 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Non basta il gol al minuto 77 e il dominio mostrato in tutto il match.

VITTORIA! – Inter-Milan Women finisce con il risultato di 1-1 nel derby di Milano al femminile. Il secondo scontro di giornata finisce in parità, il club nerazzurro veniva dalla prima sconfitta dal 2018 della squadra Under-20. Allo Stadio Ernesto Breda di San Giovanni dopo un primo tempo sfortunato e di netto dominio arriva il gol nella ripresa. Al 10′ Magull aveva colpito il palo su calcio di punizione e Cambiaghi aveva sfiorato solamente la rete. Il Milan ha giocato di rimessa provando contropiedi e azioni veloci, non riuscendo ad essere particolarmente pericoloso. Nella seconda frazione l’Inter Women ha colpito un altro palo, stavolta con Polli entrata al 46′. Poco dopo è la Serturini a sbagliare a tu per tu con Giuliani, anche se fermata dall’arbitro per fuorigioco. I cambi offensivi di mister Gianpiero Piovani portano alla fine i suoi frutti: al 77′ lo scambio tra Bujeja, Polli e Wullaert porta l’ultima a segnare il gol del vantaggio con un destro molto potente. La beffa arriva all’87’ quando Laurent stacca più in alto di tutte e trova la rete del pari su calcio d’angolo. Finisce così Inter-Milan Women, di seguito il risultato e le marcatrici.

Inter-Milan Women 1-1: finale di partita

77′ Wullaert (I), 87′ Laurent (M).