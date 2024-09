Inter-Milan Women 1-1, le pagelle: Wullaert regala ancora gioie 8!

Inter-Milan Women termina 1-1. Nerazzurre in controllo del gioco ma sfortunate dagli 11 metri: una magnifica Wullaert riesce a trovare il vantaggio ma sul finale le rossonere mettono a segno il gol del pari. Di seguito le pagelle di Inter-Milan Women.

RUNARSDOTTIR 6,5 – La qualità delle conclusioni del Milan lascia a desiderare, ma nelle poche occasioni in cui serve rimane vigile. Sul finale viene sorpresa dallo stacco di testa di Laurent, sul quale la difesa nerazzurra le complica un po’ la vita. Anche la sua posizione, fuori dai pali, non aiuta.

Inter-Milan Women, pagelle: difesa

MERLO 7 – Soprattutto nel primo tempo diventa una centrocampista aggiunta, addentrandosi spesso nell’area di rigore avversaria e proponendo cross interessanti. Buona copertura in difesa, contro un Milan pericoloso in ripartenza.

MILINKOVIC 6,5 – Limita la pericolosità offensiva rossonera, sporcando palloni e intervenendo spesso con buone chiusure. Sul gol di Laurent forse ci si sarebbe aspettato di più.

ANDRES 6,5 – Dà sempre la sensazione di essere in controllo e in vantaggio sulle avversarie.

ROBUSTELLINI 7 – Fa buona guardia proponendosi anche in avanti: bene in entrambe le fasi di gioco.

Inter-Milan Women, pagelle: centrocampo

MAGULL 7 – Ogni suo calcio piazzato è una possibile palla gol. Pericolosissima, tanto da sfiorare il gol dai 22 mentre. Solo la traversa salva il Milan.

Dal 75′ BUGEJA 6 – Entra per rendere ancora più offensiva la sua squadra e ci riesce: pochi minuti dopo infatti le nerazzurro trovano il vantaggio. Sul finale avrebbe potuto scegliere qualche soluzione diversa.

CSISZAR 7 – Sempre attenta e sul pezzo al centro del campo: buona prestazione anche oggi pomeriggio.

Dal 79′ BARTOLI SV –

TOMASELLI 6 – Prestazione discreta ma non sopra le righe. Svolge il suo lavoro senza riuscire a mettersi abbastanza in luce. Piovani sceglie di sostituirla durante l’intervallo.

Dal 46′ POLLI 7,5 – L’Inter Women si era già resa insidiosa nel primo tempo ma la sua entrata moltiplica la pericolosità. Ancora un altro ottimo impatto per l’attaccante, che sfiora il gol in tantissimo occasioni e partecipa attivamente su quello di Wullaert.

DETRUYER 7 – Ottimo intuito, grande corsa e tanto lavoro per servire a dovere le due punte davanti a lei. Si intende bene con Cambiaghi e Wullaert, trovandole spesso al momento giusto.

Dal 55′ PAVAN 6 – Cerca di rendersi utile come la compagna sostituita, risulta meno incisiva ma comunque efficace per la manovra offensiva. Tenta anche la conclusione personale.

Inter-Milan Women, pagelle: attacco

CAMBIAGHI 6,5 – Oggi non abbastanza prolifica ma purtroppo anche a causa della sfortuna: suo uno dei tanti legni collezionati dell’Inter in questo complicato derby. Si rende comunque insidiosa, facendosi trovare sempre pronta e in agguato in area di rigore. Peccato!

Dal 55′ SERTURINI 6,5 – Entra con carica e piena di entusiasmo alla ricerca del gol del vantaggio. Fa tutto bene ma spesso si ritrova sotto porta con abbastanza mordente e freddezza, sprecando così qualche chance.

WULLAERT 8 – Continua a venir fuori la sua esperienza e bravura. Gran lavoro sulla trequarti a servire Cambiaghi e ottimo fiuto in area di rigore. La diagonale del gol è pazzesca, come il fatto che sia andata a centro in ognuna delle ultime otto partite giocate.

Inter-Milan Women, pagelle: coach

PIOVANI 7- – Non perde neanche per un momento la voglia di vincere il primo derby da allenatore dell’Inter Women e si vede: cambi ultra offensivi fin dal 46′ per tentare di sbloccare una partita praticamente stregata. Le sostituzioni gli danno ancora un volta ragione, peccato per la perdita di concentrazione sul finale con una squadra ormai forse troppo sbilanciata.