Inter-Milan Women 1-1, il tabellino della terza giornata

La terza giornata di Serie A finisce per 1-1 tra Inter e Milan Women. Beffa per la squadra di Gianpiero Piovani, che si fa riprendere solo nei minuti finali. Il tabellino del match.

PAREGGIO – Inter-Milan Women finisce per 1-1, primo stop per la squadra di Gianpiero Piovani. Dopo le vittorie convincenti con Sampdoria e Napoli le nerazzurre impattano al derby di Milano in casa allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Non basta la rete di Wullaert al 77′, dieci minuti dopo esatti è Laurent a saltare in area più in alto di tutte e colpire con il gol del pareggio. Sette punti in tre gare di campionato, secondo posto in classifica. Non male comunque l’inizio di stagione, di seguito il tabellino completo della partita.

INTER-MILAN WOMEN – IL TABELLINO

INTER (4-3-1-2): Runarsdottir; Merlo, Milinkovic, Andres, Robustellini; Magull (Bugeja 75′), Csiszar (Bartoli 79′); Tomaselli (Polli 46′); Detruyer (Pavan 55′); Wullaert, Cambiaghi (Serturini 55′).

A disposizione: Piazza, Baldi, Karchouni, Fordos, Fadda, Diaz, Kullashi.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Swaby (Mascarello 73′), Sorelli, Piga, Soffia; Ijeh, Mesiasz, Rubio Avila (Cernoia 83′); Marinelli (Nadim 64′), Karczewska (Laurent 64′), Dompig (Renzotti 83′).

A disposizione: Stokic, Sevenius, Fedele, Arrigoni, Appiah, Belloli.

Allenatore: Suzanne Bakker.

Marcatori: Wullaert 77′ (I), Laurent 87′ (M).

Arbitro: Giorgio Bozzetto Assistenti: Rignanese-Cardona Quarto ufficiale: Marco Melloni.

Ammonite: Polli (I), Mesjasz (M).