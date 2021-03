Inter-Milan, tempo di Derby Femminile (dopo il risultato clamoroso di Roma)

Inter-Milan è un derby sentito a qualsiasi livello. Terminati i Derby di Milano maschili, lo stesso non può dirsi per quelli femminili. Si va in campo in Coppa Italia, sperando di replicare quanto successo a Roma

DERBY FEMMINILE – Dopo il clamoroso 2-1 di Roma-Juventus, dove il termine “clamoroso” sta a indicare la sconfitta della squadra bianconera a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, è tempo di Derby di Milano. No, non si tratta di Serie A. Né di calcio maschile. Si scende in campo per la semifinale di andata della Coppa Italia Femminile. L’Inter Women di Attilio Sorbi domani – domenica 14 marzo – alle ore 12.30 ospiterà il Milan Women dell’ex Maurizio Ganz, che parte favorito ma non per questo sicuro del passaggio in finale. E magari il risultato clamoroso di Roma sarà di buon auspicio per Inter-Milan…