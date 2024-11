Inter-Lazio Women, le formazioni ufficiali: novità rispetto al Parma!

Inter-Lazio Women è la gara valida per la nona giornata del Campionato Femminile. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle ore 15.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Robustellini, 23 Magull, 4 Pedersen, 27 Csiszàr, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Martinelli, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 17 Fördős, 20 Detruyer, 25 Fadda.

Coach: Gianpiero Piovani.

LAZIO (4-3-3): 1 Cetinja; 27 D’Auria, 7 Connolly, 2 Baltrip-Reyes, 13 Oliviero, 16 Castiello, 6 Eriksen, 20 Simonetti, 14 Zanoli; 99 Visentin, 11 Le Bihan.

A disposizione: 3 Bellomou, 5 Kajan, 8 Yang, 10 Moraca, 12 Karresmaa, 21 Colombo, 24 Pittaccio, 25 Goldoni.

Coach: Gianluca Grassadonia

Come seguire Inter-Lazio Women IN DIRETTA

