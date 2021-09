Inter-Lazio Women, l’esordio in casa in Serie A Femminile: info sui biglietti

È possibile acquistare i biglietti per assistere ad Inter-Lazio Women, 2ª giornata del campionato di Serie A Femminile.

INTER-LAZIO WOMEN – Sono disponibili i biglietti per assistere all’esordio casalingo nel campionato di Serie A Femminile della squadra allenata da Rita Guarino. Dopo il bel debutto in casa del Napoli Femminile, vinto per 0-3, l’Inter Women sfiderà domenica 5 settembre alle 17.30 la Lazio Women. Per tifare dal vivo le nerazzurre potete acquistare il vostro biglietto tramite QUESTO LINK.

Fonte: Twitter Inter Women