Inter-Lazio Women, le convocate di Piovani: saranno in ventiquattro

Inter-Lazio Women, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Femminile. Il mister Gianpiero Piovani ha convocato 24 giocatrici.

RITORNO IN CAMPO – A quattro giorni dalla strabordante vittoria in Coppa Italia contro il Parma per 2 a 5, l’Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per la sfida contro la Lazio. Le nerazzurre hanno conquistato 15 punti nelle prime otto giornate di Serie A, mentre la Lazio è a quota sei punti in classifica. Il match, valido per la nona giornata di Campionato, è in programma oggi all’Arena Civica di Milano alle 15:00 di domenica 10 novembre. Le nerazzurre vogliono confermare l’ottimo inizio di campionato, ma occhio alla Lazio di mister Gianluca Grassadonia. Di seguito le ventiquattro convocate dal mister nerazzurro.

Inter-Lazio Women, 24 le convocate di mister Piovani

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir, 3 Katie Bowen, 4 Sofie Junge Pedersen, 5 Ivana Andrés, 7 Haley Bugeja, 8 Matilde Pavan, 9 Elisa Polli, 10 Ghoutia Karchouni, 12 Alessia Piazza, 13 Beatrice Merlo, 14 Chiara Robustellini, 15 Annamaria Serturini, 17 Beatrix Fördős, 20 Marie Detruyer, 23 Lina Magull, 24 Marija Ana Milinkovic, 25 Paola Fadda, 27 Henrietta Csiszàr, 28 Hillary Diaz, 31 Tessa Wullaert, 32 Matilde Martinelli, 36 Michela Cambiaghi, 40 Lidia Consolini, 99 Loreta Kullashi.