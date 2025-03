Inter-Juventus Women 3-2, le pagelle: Andres offuscata, Polli decisiva!

Le pagelle di Inter-Juventus Women, gara valida per la quinta giornata di poule scudetto, terminata 3-2 in favore della nerazzurre. Andres appare appannata in difesa, mentre Polli risulta fondamentale nell’offensiva finale.

RUNARSDOTTIR: 6 – La spizzata di Beccari sulla punizione di Brighton le complica la vita e si vede così entrare in rete il pallone dello 0-1. Poche colpe sul raddoppio bianconero, rispetto a quelle delle compagne in difesa. Interviene in altre occasioni limitando le occasioni delle avversarie.

Inter-Juventus Women, le pagelle della difesa

BOWEN: 6 – Dopo un buon inizio di gara è costretta a gettare le armi per un infortunio. Lascia il campo in barella e chiede Piovani a spendere il primo cambio solo dopo 20 minuti.

Dal 21′ CAMBIAGHI: 6,5 – Ottimo impatto sulla partita. Lavora bene in area di rigore: emblematico l’assist offerto a Serturini che ha così un’ottima chance di andare a segno, negatale solo dalla traversa.

Dall’81’ POLLI: 7 – Raramente il suo ingresso in campo delude. Ancora una volta decisiva dalla panchina: entra e regala la vittoria all’Inter Women.

MILINKOVIC: 6 – L’attacco bianconero è particolarmente impegnativo ma lei riesce quasi sempre a reggere i duelli con il fisico. Pecca, però, in occasione del raddoppio bianconero.

ANDRES: 6- – Cantore le crea qualche problema di troppo, soprattutto in occasione del gol del 2-1. Meno solida rispetto al solito in fase difensiva, ma sempre collaborativa in mezzo al campo.

Inter-Juventus Women, le pagelle del centrocampo

MERLO: 5,5 – Non una delle sue giornate migliori. Tanti errori in fase di costruzioni, che impediscono all’Inter di ripartire. Complice, probabilmente, il lavoro di sacrificio in difesa dopo l’infortunio della compagna nel primo tempo.

DETRUYER: 5 – Solo un tempo di gioco per la centrocampista che non riesce a dare un grande supporto offensivo alla manovra quest’oggi.

Dal 46′ TOMASELLI: 7 – Grandissimo impatto con la gara: entra e si rivela immediatamente decisiva col gol del primo momentaneo pareggio. Tanta energia e gamba.

CSISZAR: 6 – Nei primi 45′ qualche sbavatura di troppo, ma sempre preziosa per la costruzione e fondamentale nel dettare i tempi del gioco nerazzurro.

MAGULL: 6 – Nel primo tempo tenta la botta da fuori per provare a cambiare l’inerzia della gara. Lavora di sacrificio in mezzo al campo.

89′ BUGEJA: 7 – Decisiva anche nei pochissimi minuti a disposizione. Prima guadagna il rigore del pareggio, poi serve l’assist a Polli per il 3-2 finale.

SERTURINI: 6,5 – Il contributo maggiore lo dà in attacco. Sfiora il gol nel primo tempo, quando centra la traversa con una conclusione forte e angolata.

Inter-Juventus Women, le pagelle dell’attacco

WULLAERT 6,5 – Le sue occasioni sono quasi tutte nel primo tempo, ma il gol arriva nei secondi quarantacinque minuti. Il rigore del 2-2 nerazzurro porta la sua firma gelida.

SCHOUGH: 5,5 – Sarebbe dovuta essere la compagna di reparto di Wullaert, ma resta in attacco solo fino all’infortunio di Bowen. Poi scala dietro, dove non riesce a dare sufficiente supporto.

Inter-Juventus Women, le pagelle dell’allenatore

PIOVANI: 6 – Finalmente l’Inter Women conquista una vittoria nella poule scudetto. Le scelte nel finale dell’allenatore danno un grosso contributo: decisivi, infatti, gli inserimenti di Polli e Bugeja che danno un grosso contributo.