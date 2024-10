Inter-Juventus Women 0-0, le pagelle: Runarsdottir rischia 5, Andres solida 7!

Inter-Juventus Women termina 0-0. Runarsdottir fa correre qualche rischio di troppo alle nerazzurre, mentre Andres risulta fra le più solide in fase difensiva. Di seguito le pagelle di Inter-Juventus.

RUNARSDOTTIR: 5 – Giornata storta per l’estremo difensore nerazzurro che sembra essere distratto e poco lucido. Non viene mai davvero impegnata a dovere dalle avversarie, ma lascia comunque a desiderare in più occasioni. La più emblematica è il pallone preso con le mani in area, che dà vita a un pericoloso calcio di punizione in favore delle bianconere.

Inter-Juventus Women, pagelle: difesa

BOWEN: 6+ – Si dà da fare in fase difensiva, riuscendo a limitare le scorribande di Bonansea e compagne. Avanzando anche oltre la propria tre quarti partecipando alla costruzione nerazzurra

MILINKOVIC: 5,5 – Nel primo tempo regge meglio, nei secondi 45′ perde la bussola. Girelli le fa girare spesso la testa, creando non pochi problemi alla fase difensiva nerazzurra.

ANDRES: 7 – È la più solida del terzetto difensivo, nonostante dalle sue parti ci sia una cliente tutt’altro che semplice come Cantore. I suoi interventi difensivi sono i più efficaci e le regalano il premio di MPV della gara.

Inter-Juventus Women, pagelle: centrocampo

PEDERSEN: 5+ – Quasi sempre in ombra, tenuta stretta dalle bianconere. Forse la posizione occupata in campo, nel ruolo di collante tra centrocampo e difesa, non le rende giustizia.

Dal 59′ KARCHOUNI: 6 – Subentra con la determinazione che la contraddistingue, cercando di fare la differenza. Buoni spunti sulle fasce, dove corre e confeziona qualche cross

DIAZ: 6+ – Prima apparizione in maglia nerazzurra per la nuova arrivata. Piovani le fa assaggiare il campo solo per una frazione di gioco, nella quale dimostra di avere un buon potenziale. Non eccelle ma garantisce una buona copertura

Dal 46′ BARTOLI: 6,5 – Entra e dà un buon apporto al reparto offensivo. È tra le più operativa nella manovra, tendando anche la conclusione personale.

MAGULL: 7 – Sempre generosa e precisa, partecipa instancabilmente al gioco riuscendo a liberarsi sempre dal pressing della Juventus. Tanta gamba e tecnica la rendono tra le più preziose di Piovani.

TOMASELLI: 6 – Partita dopo partita sembra riuscire ad entrare sempre più nel meccanismo dell’Inter Women. Gara sufficiente nella quale produce ottimi spunti in fase offensiva.

Dal 76′ DETRUYER: S.V. –

MERLO: – Contribuisce a dare solidità alla difesa e allo stesso tempo produce molto in avanti. Sfiora la gloria al 78′ quando il suo tiro-cross finisce per colpire la traversa.

Inter-Juventus Women, pagelle: attacco

CAMBIAGHI: 7 – Marcata stretta dalla difesa bianconera, riesce comunque a liberarsi e a rendersi pericolosa in area avversaria. Si muove e crea tanto sin dall’inizio, collaborando col centrocampo. Non è fortunata nell’area piccola.

Dall’80’ BUGEJA: S.V. –

SERTURINI: 6 – In contropiede provoca sempre un brivido alle bianconere ma non riesce a incidere davvero fino in fondo. Non manca l’intesa con la compagna di reparto.

Dal 59′ WULLAERT: 6,5 – Risulta più in partita e in forma rispetto alla compagna sostituita. Tanti scambi interessanti con Cambiaghi sulla trequarti, che non portano però a centrare la porta.

Inter-Juventus Women, pagelle: coach

PIOVANI: 6 – La Juventus è fra le avversarie più ostiche da battere e il risultato, alla fine, può anche soddisfare. Ma resta il rammarico per una sfida che sarebbe potuta girare a favore, magari con qualche scelta iniziale, o a partita in corso, più mirata.