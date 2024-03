Inter-Juventus Women, 1-1 al 45′: Simonetti glaciale, Girelli fa e disfa

Inter-Juventus Women è il match valevole per la prima giornata della poule scudetto della Serie A Femminile (segui QUI il LIVE). Questo quanto successo nella prima frazione di gioco

GLACIALE – Inter-Juventus Women è la sfida valevole per la prima giornata della poule scudetto della Serie A Femminile. Le ragazze di Guarino partono forte e trovano il vantaggio al 16′: Simonetti realizza il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Cascarino. Nei minuti successivi la squadra nerazzurra prova a legittimare il vantaggio con Bonfantini che prova ad impensierire la difesa bianconera. Al 30′ c’è lavoro per Durante, molto brava a respingere la conclusione da fuori di Caruso. Il portiere dell’Inter Women ancora protagonista al 33′, dove neutralizza il rigore assegnato alla Juventus per fallo di Bowen su Beerensteyn. Due minuti dopo è ancora rigore per la Juventus, questa volta per fallo di mano: sul dischetto si ripresenta Girelli che, questa volta, batte Durante e sigla la rete dell’1-1, risultato con cui vanno a riposo le due squadre.