Inter-Juventus Women (0-2): il tabellino dell’ 11ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Juventus Women termina 0-2 (vedi report). La partita valida per l’11ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI), porta una sconfitta e zero punti in classifica alla squadra di Guarino. Le nerazzurre subiscono due gol nel giro di 100 secondi e non riescono a recuperare il risultato di svantaggio. Di seguito il tabellino di Inter-Juventus Women in Serie A Femminile.

Inter-Juventus Women – Tabellino

0 INTER – JUVENTUS 2

Marcatrici: Bonansea (J) al 51′, Caruso (J) al 52′.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 34 Mihashi (15 Dragoni dal 57′), 6 Santi; 10 Bonetti (33 Ajara Njoya dal 57′), 5 Karchouni (7 Marinelli dall’84’), 18 Pandini (11 Chawinga dal 46′); 9 Polli.

A disposizione: 32 Belli, 8 Brustia, 13 Merlo, 19 Alborghetti, 20 Simonetti.

Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS (4-2-3-1): 16 Peyraud Magnin; 71 Lenzini, 8 Rosucci (32 Sembrant dal 39′), 23 Salvai, 13 Boattin; 2 Pedersen, 15 Grosso (7 Cernoia dal 70′); 11 Bonansea (22 Bonfantini dall’84’), 21 Caruso, 18 Beerensteyn (9 Cantore dall’84’); 10 Girelli.

A disposizione: 1 Aprile, 12 Skovsen, 19 Zamanian, 33 Duljan, 77 Gunnarsdottir.

Coach: Joe Montemurro.

ARIBTRO: Alessandro Di Graci della sezione di Como. Assistenti: Federico Votta della sezione di Moliterno e Fabio Catani della sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Salvatore Marco Testai’ della sezione di Catania.

NOTE – Ammonizione: Sembrant (J) all’82’, Robustellini (J) all’89’ . Recupero: 2′ (PT), 3′ (ST).