Inter-Juventus Women 0-1 al 45′: traversa e poi beffa Brighton

Inter-Juventus Women 0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo.

IL LEGNO FRENA – Primo tempo che si accende nella seconda parte di gioco quello tra Inter e Juventus Women allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Le nerazzurre vanno a caccia del primo successo nella poule scudetto dopo due sconfitte e un pareggio. Ma di fronte ci sta la Juventus, che va a caccia dell’ennesimo scudetto. Il primo squillo della partita arriva al 22′ con Cantore, che conclude in porta da distanza ravvicinata, trovando però l’ottima risposta di Runarsdottir. Ma l’Inter c’è e al 27′ risponde alle bianconere con la belga Detruyer. Gran bella conclusione che sfiora il palo alla destra di Peyraud-Magnin. Ma dopo la mezz’ora arriva la più grande occasione del primo tempo con la conclusione bellissima di Annamaria Serturini. L’ex Roma calcia e trova una clamorosa traversa. Urlo strozzato per la panchina dell’Inter, ormai pronta ad esplodere. Nel finale, ci prova ancora Serturini, ma stavolta Peyraud-Magnin non ha grossi problemi a fermare il pallone in presa bassa. Nel finale di primo tempo arriva il gol di Brighton dopo una punizione insidiosa dalla sinistra.

INTER-JUVENTUS WOMEN 0-1 (PRIMO TEMPO)

44′ Brighton (J)