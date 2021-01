Inter-Juventus Femminile, 0-0 all’intervallo: poche le emozioni

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Inter Women e Juventus sono in campo per la sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A femminile. All’intervallo il risultato è di 0-0

INTERVALLO – Inter Women in campo questo pomeriggio per la partitissima contro la Juventus capolista, gara valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A femminile. All’intervallo il punteggio è di 0-0, con poche emozioni in campo.

INTER: (4-3-3): 21 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 18 Pandini; 7 Marinelli, 27 Tarenzi, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 8 Brustia, 9 Baresi, 16 Møller,17 Debever, 22 Catelli, 24 Pavan, 30 Vergani, 93 Rincón.

JUVENTUS: 1 Giuliani, 2 Hyyrynen, 3 Gama, 4 Galli, 10 Girelli, 11 Bonansea, 13 Boattin, 14 Pedersen, 17 Hurtig, 21 Caruso, 32 Sembrant.

A disposizione: 42 Bacic, 7 Cernoia, 8 Rosucci, 9 Staskova, 12 Lundorf, 19 Zamanian, 20 Maria Alvez, 33 Giordano, 99 Berti.

Allenatore: Rita Guarino

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine)