Inter-Fiorentina Women 2-0, le pagelle: Cambiaghi imperiosa 8, Magull la segue 7

Le nerazzurre tornano a vincere in Serie A Femminile, battendo le viola per 2-0 in casa. Le pagelle di Inter-Fiorentina Women, sfida in cui Cambiaghi e Magull si prendono la scena.

RUNARSDOTTIR 6 – La strategia dell’Inter Women quest’oggi è quella di ripartire subito in contropiede, per cogliere impreparate le avversarie. A volte questo non riesce per i rinvii imprecisi dell’estremo difensore, che comunque tra i pali svolge il suo lavoro non lasciandosi scappare alcun pallone.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle della difesa

BOWEN 7 – Partita di carattere e di sostanza. Attenta nelle chiusure e sui disimpegni, perfetta in costruzione e in ripartenza. Sforna cross perfetti a ripetizione da quelle parti.

MILINKOVIC 6,5 – Prestazione convincente, marca a uomo e copre bene gli spazi. Si va vedere spesso in fase offensiva, proponendosi.

ANDRES 6 – Nel primo tempo l’attacco viola sembra darle qualche problema, poi torna il muro che abbiamo imparato a conoscere.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle del centrocampo

MERLO 6 – Meno propositiva del solito, si inserisce poco e fa fatica a stare al ritmo.

TOMASELLI 6,5 – Nel finale di gara si accende, tirando fuori dai polmoni tutta l’aria che ha. Grande corsa e tanta precisione sull’assist in contropiede per il 2-0 di Magull.

Dall’84’ PAVAN S.V. –

CSISAR 6,5 – Altra prestazione fatta di impegno, sacrificio e precisione. Fa da collante con i due reparti e tiene le redini del centrocampo in maniera adeguata.

MAGULL 7 – Dimostra ancora una volta qualità e tecnica: il gol è la ciliegina sulla torta di una partita in cui si fa trovare sempre pronta.

Dall’88’ BUGEJA S.V. –

SERTURINI – Tanta gamba, altrettanto spirito di iniziativa, e super collaborativa con le compagne. Corre sulla fascia sinistra e triangola perfettamente con l’attacco. L’assist per il gol di Cambiaghi racconta tutto.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle dell’attacco

POLLI 6 – Ha la chance di rendersi protagonista dal primo minuto di gara, ma non riesce nell’obiettivo. Non abbastanza determinata in area di rigore, lavora soprattutto a supporto della compagna di reparto.

CAMBIAGHI 8 – Imperiosa, elegante e letale. Conquista il possesso, porta palla, scambia e chiude i triangoli, fino a rendersi pericolosissima in area di rigore. Gol guadagnato e meritato.

Dal 73′ DETRUYER 6.5 – Entra bene in partita e aiuta le nerazzurre a mantenere il doppio vantaggio.

Inter-Fiorentina Women, la pagella dell’allenatore

PIOVANI 7 – Dopo due successi consecutivi non era semplice riportare il buon umore nello spogliatoio. Lui ci riesce, nonostante la stanchezza dopo gli ultimi doppi impegni. Tre punti fondamentali per restare in scia alla Juventus e staccare dalle inseguitrici Roma e Fiorentina.