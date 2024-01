Inter-Fiorentina Women 2-2, il tabellino del quarto di finale di Coppa Italia

Inter-Fiorentina Women è terminata da pochi minuti sul punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la sfida di andata nel quarto di finale di Coppa Italia Femminile 2023-2024.

BUONA LA PRIMA – L’Inter Women trova un buon pareggio nella sfida di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, per quello visto in campo in particolare nel primo tempo. Elisa Polli però nei secondi quarantacinque minuti di gioco trova la rete del pareggio mantenendo vive le speranze delle nerazzurre che sul finale sfiorano anche il vantaggio e recriminano un calcio di rigore evidentissimo. Lina Magull viene atterrata in area di rigore, ma l’arbitro non concede nessun calcio di rigore, ma addirittura la ammonisce. Tutto si deciderà nella sfida di ritorno di Coppa Italia al Viola Park per l’accesso in semifinale.

Inter-Fiorentina Women 2-2, il tabellino di Coppa Italia

INTER WOMEN (3-5-2): Cetinja; Merlo, Alborghetti, Bowen; Thogersen, Magull, Csiszar, Santi, Robustellini; Jelcic, Cambiaghi.

A disposizione: Piazza; Pedersen, Bugeja, Polli, Bonfantini, Pandini, Tironi, Fadda, Tomter.

Coach: Rita Guarino

FIORENTINA WOMEN (4-3-3): Baldi; Erzen, Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir, Catena; Longo, Janogy, Boquete.

A disposizione: Schroffenegger, Russo; Spinelli, Cinotti, Hammarlund, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Zanoli.

Coach: Sebastian de la Fuente

Arbitro: Delrio. Assistenti: Rigattieri e Rignaniese. 4° Ufficiale: Bozzetto.

Gol: 3′ Longo (F), 29′ Bowen autogol (F), 42′ Cambiaghi (I), 66′ Polli (I)

Ammonite: Johannsdottir (F), Magull (I), Merlo (I).

Recupero: 1 PT, 4 ST