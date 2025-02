Inter-Fiorentina Women 2-0, Magull chiude la partita! +6 momentaneo

L’Inter Women supera la Fiorentina Women con un convincente 2-0 nell’incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A Femminile 2024-2025, disputato all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. Dopo un primo tempo equilibrato, deciso dalla rete iniziale di Michela Cambiaghi, le nerazzurre hanno chiuso i conti nella ripresa con un gol di Magull.

GRANDE VITTORIA – Nella ripresa, l’Inter è tornata in campo con grande determinazione, sfiorando subito il raddoppio. Al 51′, Merlo ha messo dentro un pallone preciso dalla destra, trovando Polli pronta al tuffo di testa: la sua conclusione è però terminata di poco a lato. La Fiorentina ha provato a restare in partita, ma la squadra di Piovani ha saputo sfruttare bene gli spazi in ripartenza. Al 65’, un’altra grande occasione è nata da un veloce contropiede: Serturini si è involata sulla fascia sinistra, servendo Cambiaghi in area, ma il sinistro dell’attaccante nerazzurra è terminato di poco sopra la traversa.

Inter Women, gol del raddoppio decisivo!

SECONDO GOL – Il gol del definitivo 2-0 è arrivato al 71’: protagonista dell’azione è stata Tomaselli, che ha guidato un contropiede letale nella metà campo avversaria. L’italiana, con grande visione di gioco, ha servito perfettamente Magull, che da posizione ravvicinata non ha sbagliato, battendo Fiskerstrand e mettendo al sicuro la vittoria nerazzurra. Con questo successo, l’Inter Women conferma il suo ottimo momento di forma, consolidando la seconda posizione in classifica a quota 37, al momento a +6 dalla Roma terza e che oggi scenderà in campo contro la Sampdoria.