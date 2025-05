Inter-Fiorentina Women 1-3, le pagelle: Robustellini male, Schough sfoggia!

Le pagelle di Inter-Fiorentina Women, nona nonché penultima gara di poule scudetto di Serie A Femminile, terminata 1-3 in favore della viola. Robustellini delude, mentre Schough si mette in mostra.

BALDI 5.5 – Piovani lascia in panchina Runarsdottir e si affida a lei. Per il vice portiere, però, è un pomeriggio sfortunato. Subisce due gol da Boquete, col secondo che è davvero una prodezza su cui poteva fare poco. In occasione del raddoppio Snerle la manda completamente in tilt.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle della difesa

ANDRES 6,5 – È la più solida del pacchetto difensivo. Prova a tenere a bada Janogy e in molte occasioni ci riesce. Presente anche in area di rigore, viene cercata spesso da calcio piazzato.

MILINKOVIC 5,5 – Catena è difficile da contenere ma lei ci prova con fisico e determinazione. Quando non riesce è costretta a spendere il fallo, che le costa il cartellino giallo. Qualche svista in disimpegno c’è, soprattutto nel finale del primo tempo.

BARTOLI 6 – Ha l’arduo compito di fermare Boquete, uno dei clienti più scomodi della Serie A Femminile. L’impresa riesce a metà, con due gol su tre siglati proprio da lei. Mantiene le marcature e tiene fino a che ha fiato.

Dal 73′ SERTURINI – S.V.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle del centrocampo

SCHOUGH 7 – Dà un contributo in fase difensiva ma è in attacco che diventa davvero preziosa. Le azioni più pericolose dell’Inter Women nascono proprio dalle sue parti. Tanta corsa e numerose incursioni nell’area avversaria. Per fermarla Bonfantini è costretta al fallo che le costa l’espulsione.

PAVAN 7 – Dialoga bene tra centrocampo e attacco. Suo il tocco all’indietro intelligente che diventa l’assist per il gol di Santi. Prestazione più che sufficiente.

Dal 73′ TOMASELLI 6 – Entra nell’ultimo quarto d’ora per provare a rendere più offensiva la sua squadra. Ci riesce, sfiorando anche il gol, pochi secondi dopo essere entrata. Pecca un po’ nella fase difensiva.

SANTI 6,5 – Si fa fregare il pallone da Catena e da lì nasce il raddoppio viola. Qualche svista di troppo in copertura e disimpegno, ma brava a non sbagliare la conclusione dell’1-0. Il gol, però, vale poco guardando al risultato finale.

Dal 57′ CSISZAR 6 – Piovani sceglie di inserirla nel secondo tempo, per dare più ordine e sicurezza al centrocampo. Nel finale si rende efficace nel giro palla e nella manovra nerazzurra.

DETRUYER 5 – Poco efficace e non sufficientemente operosa. Quasi un fantasma a centrocampo, non riuscendo quasi mai a collaborare col due difensivo davanti.

Dal 57′ POLLI 5,5 – Impatto quasi nullo per lei che subentra dalla panchina. Questa volta non si rivela la mossa offensiva giusta per provare a svoltare la gara nei minuti finali.

ROBUSTELLINI 5 – Nervi troppo tesi che le appannano la vista. Lotta tanto nei duelli con l’ex compagna Bonfantini, che la mettere spesso in difficoltà. Piovani la toglie alla fine del primo tempo, quasi a non voler rischiare di restare in dieci.

Dal 46′ MERLO – Ha tutto un tempo a disposizione e lo sfrutta bene. Buon impatto col secondo tempo, nel quale arriva a sfiorare il gol. Solo la traversa le nega la gioia. Peccato!

Inter-Fiorentina Women, le pagelle dell’attacco

WULLAERT 6 – Grande lavoro di sacrificio nel fare da collante tra centrocampo e attacco. Riceve, però, pochi inviti per riuscire a impensierire Fiskerstrand.

BUGEJA 6 – Tanti tentativi, tante conclusioni, mai abbastanza potenzialmente pericolose però. Non riesce a fare quello che all’Inter Women servirebbe di più da lei: andare in gol. Collabora bene nella manovra, resta una buona prestazione.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle dell’allenatore

PIOVANI 6- – La sua Inter Women sembra in controllo ma perde subito la bussola dopo il vantaggio. La Fiorentina ha le armi per fare male e le sfrutta tutte. Il mister prova a ricalibrare il tiro con dei cambi offensivi, alla ricerca della rimonta. Le sue ragazze, però, non sono sufficientemente determinate. Poco male, alla fine: la sconfitta risulta quasi indolore avendo già centrato l’obiettivo stagionale.