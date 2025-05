Inter-Fiorentina Women 1-2 al 45′, calo di concentrazione e rimonta

Succede di tutto nei primi 45 minuti di Inter-Fiorentina Women, match valido per la nona giornata della poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025. Al termine del primo tempo, la formazione viola conduce per 1-2 dopo una partenza fulminea e una rimonta costruita con grinta e qualità.

PRIMO TEMPO – È la Fiorentina a partire con il piede sull’acceleratore: dopo appena due minuti, Boquete ruba palla a un difensore nerazzurro e lancia in profondità Janogy, il cui mancino sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Baldi. L’Inter però reagisce subito e all’8′ sblocca il risultato. Schough si invola sulla fascia, serve Pavan che appoggia all’indietro per Irene Santi: la centrocampista nerazzurra calcia di prima intenzione e infila Fiskerstrand per l’1-0. Le ragazze di De La Fuente non si disuniscono e al 19′ colpiscono un palo ancora con Janogy, preludio al pareggio che arriva al 34′. La stessa Janogy prova un sinistro dal limite, il pallone si stampa sul palo e torna in campo: Bonfantini lo controlla sul fondo e lo serve a Boquete, che insacca con freddezza l’1-1.

Nei minuti finali rimonta amara della Fiorentina

CAMBIA IL RISULTATO – Al 41’ la Fiorentina completa la rimonta. L’azione nasce da un errore in uscita dell’Inter: Catena intercetta un passaggio sbagliato di Santi e innesca l’azione offensiva. Bonfantini trova Snerle in area, la centrocampista viola salta due avversarie con un gioco di gambe e mette fuori causa anche Baldi, firmando il 2-1 con una giocata da applausi. Un primo tempo vivace, ricco di emozioni e colpi di scena: le viola dimostrano carattere e concretezza, mentre l’Inter paga caro alcuni errori difensivi. Si preannuncia una ripresa infuocata.