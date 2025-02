Inter-Fiorentina Women 1-0 al 45′: Cambiaghi porta in vantaggio!

Inter-Fiorentina Women è l’incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco il risultato è di 1-0 in favore delle nerazzurre allenate da mister Piovani. Cambiaghi decisiva con un gol.

IN VANTAGGIO – Inter-Fiorentina Women, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile si è svolto nell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, dove il fischio d’inizio è scoccato alle ore 12.30. La rete dell’Inter Women è arrivata al sesto minuto del match grazie a una grande giocata. Michela Cambiaghi ha guidato l’azione in maniera impeccabile: partendo da una fase di controllo e precisione, ha eseguito un raffinato tocco di tacco per servire la compagna Polli. Quest’ultima, con visione di gioco e intelligenza, ha completato il triangolo offensivo offrendo a una giocatrice in posizione vantaggiosa la possibilità di finalizzare sotto rete. La Fiorentina non ha tardato a manifestare la propria presenza in campo. Al 15° minuto, durante una fase di ripartenza, Pedersen ha intercettato il calcio d’angolo battuto lungo il secondo palo, rimettendo il pallone in area con precisione per Bonfantini. Quest’ultima ha scaricato un colpo di testa potente, cercando di capitalizzare la mischia, ma la sfera è stata prontamente parata da Runardsottir.

Inter in vantaggio, ma attenzione alla Fiorentina

FINE PRIMO TEMPO – Nonostante il gol subito, la squadra viola ha continuato a pressare, cercando più volte di fare breccia nella difesa avversaria e creando situazioni pericolose grazie a un possesso palla ben gestito. Il centrocampo dell’Inter Women ha saputo ritrovare il proprio equilibrio e ha riconquistato il controllo nella trequarti campo, ripartendo con ordine. Al 32′ l’infortunio di Janogy ha costretto la Fiorentina Women a procedere con una sostituzione, facendo entrare Bredgaard. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio nerazzurro per 1-0, lasciando intravedere un match combattuto e ricco di spunti per il ripresa.