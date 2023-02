Inter-Fiorentina Femminile (3-1): il tabellino della 18ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Fiorentina Femminile termina 3-1. L’Inter Women trova una grande vittoria contro la Fiorentina (vedi report) in Serie A Femminile! Dopo il risultato ribaltato nel primo tempo, le ragazze di Guarino chiudono il match con il colpo di testa di Alborghetti. Obiettivo raggiunto per l’Inter Women: scontro diretto vinto e le viola staccate di un punto di classifica! Il tabellino di Inter-Fiorentina Femminile, gara valida per la 18ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Fiorentina Femminile – Tabellino

3 INTER – FIORENTINA 1

Marcatrici: Boquete (F) al 14′, Chawinga (I) al 24′ e al 28′, Alborghetti (I) all’86’.

INTER (3-4-3): 12 Piazza; 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 17 Fordos; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 6 Santi (20 Simonetti dal 63′), 13 Merlo; 11 Chawinga, 9 Polli (33 Ajara Njoya dal 74′), 18 Pandini.

A disposizione: 1 Gilardi, 32 Belli, 7 Marinelli, 21 Zappettini, 29 Kristjansdottir, 35 Calegari, 37 Colonna.

Allenatrice: Rita Guarino

FIORENTINA: 1 Schroffenegger; 7 Cafferata, 34 Agard, 5 Tortelli, 27 Tucceri Cimini; 10 Catena (21 Severini al 66′), 8 Parisi (19 Longo dal 74′), 87 Boquete, 91 Zamanian; 15 Hammarlund, 20 Mijatovic (11 Kajan dal 66′)

A disposizione: 24 Baldi, 4 Jackmon, 6 Breitner, 16 Erzen, 17 Monnecchi, 88 Johannsdottir.

Allenatrice: Patrizia Panico.

ARIBTRO: Alfredo Iannello della sezione di Messina. Assistenti: Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Michele Decorato della sezione di Cosenza. Quarto ufficiale: Gianluca Cipriano della sezione di Torino.

NOTE – Ammonizione: Catena (F) al 40′, Fordos (I) al 62′, Cafferata (F) al 85′. Recupero: 4′ (ST).