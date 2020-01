Inter Femminile Primavera, vittoria con poker di reti contro l’Orobica

Quattro reti e vittoria per l’Inter Femminile Primavera di mister Sebastian De La Fuente contro l’Orobica. Un quattro a zero propiziato da una grande prestazione di Pastrenge

POKER CON VITTORIA – Vince e convince l’Inter Femminile Primavera allenata da Sebastian De La Fuente, che trova un 4-0 senza appello contro l’Orobica. A portare in vantaggio le nerazzurrine è Pastrenge, che al 32′ trova l’uno a zero grazie a un grande gol dal limite dell’area. Nel secondo tempo si scatena la squadra di casa, con il gol di Pavan al 60′ e la rete della doppietta di Pastrenge al 62′. A calare il poker ci pensa Catelli, al minuto 88 della partita. Menzione speciale anche per il portiere Astrid Gilardi, che sul 3-0 con una grande parata impedisce alle rivali di riaprire la partita al termine di un pericoloso contropiede.