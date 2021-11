Inter Femminile Primavera esagerata, otto reti rifilate all’Hellas Verona

L’Inter femminile Primavera batte l’Hellas Verona per 2-8. Prova straordinaria della squadra di coach Mandelli in gol con ben sette giocatori differenti

STRARIPANTE − L’Inter femminile Primavera di Marco Mandelli che strapazza le pari età del Verona per 2-8. Match che si sblocca sin da subito con un autorete al 16′. Primo tempo che si conclude sullo 0-2 grazie al gol di Serena Contena. Nerazzurre straripante nella ripresa. Al minuto 55, cala il tris Calegari, mentre cinque minuti più tardi trova gioia anche Giulia Dragoni. In mezzo, i gol della bandiera veneta. Infine, tra il 68′ e il 90′ in gol per l’Inter, Pavan, Ronchetti e Cochis e Baruffaldi.