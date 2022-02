Inter Femminile, ecco le nerazzurre convocate dall’Italia Under-19

Inter Femminile, quattro le nerazzurre convocate dal Commissario Tecnico dell’Italia Under-19 in vista dei prossimi impegni.

CONVOCATE – Il tecnico dell’Italia Femminile Under-19, Enrico Maria Sbardella, ha convocato ben quattro nerazzurre in vista dei prossimi impegni: Francesca Colonna, Angela Passeri, Matilde Pavan e Chiara Robustellini. La Nazionale Under 19 Femminile tornerà a radunarsi da domenica 13 a lunedì 21 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per il primo stage del 2022. In totale sono venticinque le calciatrici convocate. Giovedì 17 febbraio la nazionale sosterrà una gara di allenamento con la Nazionale Under 23 Femminile, mentre lunedì 21 febbraio alle 15 affronteranno in amichevole le pari età del Belgio.