Inter Femminile, sono dieci le convocate nerazzurre. Ecco chi parte

Archiviata la stagione in campionato, anche il calcio femminile volge lo sguardo ai prossimi impegni delle Nazionali. L’Inter Femminile ne perde dieci.

ESTATE – L’estate non è ancora iniziata per molte calciatrici dell’Inter Femminile. Dieci le convocate dalle rispettive Nazionali. Tante saranno impegnate per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. C’è invece chi volerà con i connazionali per impegni amichevoli. Questi i nomi delle nerazzurri impegnate: Matilde Pavan, Annamaria Serturini, Agnese Bonfantini, Michela Cambiaghi con l’Italia. Poi Frederikke Thogersen con la Danimarca e Henrietta Csiszar con l’Ungheria. Due invece le convocate con la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina: Maja Jelcic e Marija Ana Milinkovic. Per Malta invece c’è Haley Bugeja e Katie Bowen per la nazionale neozelandese.

Inter Femminile, campionato altisonante

ALTI E BASSI – Con gli impegni delle Nazionali che prendono il via in vista poi di Euro 2025, l’Inter Femminile ha detto definitivamente addio agli impegni della Serie A Women. Le nerazzurri hanno chiuso al 5° posto con 34 punti fatti, rispetto a una spettacolare Roma Femminile che ha dominato in lungo e in largo la stagione 2023/2024 chiudendo l’anno con 70 punti. Le nerazzurre hanno chiuso dietro Sassuolo, Fiorentina e Juventus con dieci vittorie stagionali. Una quasi parità invece per quanto riguarda la differenza reti: 45 i gol fatti, mentre sono 46 i gol subiti dall’Inter Femminile.