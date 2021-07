Inter Femminile, da oggi la prima squadra inizia il ritiro a Chatillon

L’Inter Femminile, guidata da Rita Guarino, inizia oggi la preparazione in Valle d’Aosta, precisamente a Chatillon. Di seguito il comunicato apparso sul sito dell’Inter.

PRECAMPIONATO – Inter Femminile, al via oggi al ritiro precampionato in Valle d’Aosta della prima squadra. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter: “L’Inter femminile, guidata da Rita Guarino (e il suo staff), partirà nella giornata di oggi per il ritiro precampionato a Chatillon, dove la squadra rimarrà fino al 31 luglio. Le nerazzurre si preparano così in vista del primo match di campionato di Serie A, in programma per il weekend del 28-29 agosto”.

Fonte: Inter.it