Inter, evento speciale presso lo Store in Galleria: tre nerazzurre presenti

L’Inter ha ufficializzato un nuovo evento previsto per il 14 dicembre presso lo Store di Milano sito in Galleria Passarella 2. In questa occasione alcuni fortunati tifosi nerazzurri potranno incontrare tre calciatrici della squadra femminile.

EVENTO SPECIALE − l’Inter, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato un evento speciale dedicato ai tifosi nerazzurri. L’avvenimento si terrà presso lo Store nerazzurro sito in Galleria Passarella 2 a Milano. Il 14 dicembre alle ore 15, sarà effettuata una sessione di autografi che coinvolgerà le giocatrici della squadra femminile Marta Pandini, Flaminia Simonetti e Anna Bjork Kristjansdottir. L’accesso sarà consentito ai primi 100 che nei giorni precedenti all’evento acquisteranno una delle maglie da gara della stagione 2022/2023. Ai tifosi fortunati verrà poi mandato un’invito personale con il quale potranno prendere parte all’incontro.

Fonte: Inter.it.