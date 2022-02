Inter, convocate per la Nazionale under 17 tre calciatrici nerazzurre

Soddisfazione per l’Inter Women con la convocazione di tre giocatrici nerazzurre in Nazionale Under 17. La selezione di Nazzarena Grilli avrà un doppio confronto con l’Estonia

NOTA − “Il Tecnico Federale Nazzarena Grilli ha convocato Giulia Dragoni, Gaia Parenti e Beatrice Toffano in occasione del raduno della Nazionale U17. Le nerazzurre saranno impegnate nella doppia sfida che l’Italia giocherà contro l’Estonia”.

Fonte: Inter.it