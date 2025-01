Inter-Como Women, le pagelle: Polli suprema, una sola insufficiente!

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani collezionano un altro successo in Serie A Femminile. Di seguito le pagelle di Inter-Como Women, terminato 1-0 col gol di Polli.

RUNARSDOTTIR 6 – Sono poche le volte in cui il Como riesce davvero a metterla in difficoltà, ma anche in quei casi il portiere nerazzurre risponde presente.

Inter-Como Women, le pagelle della difesa

BOWEN 6,5 – Prestazione più che sufficiente della neozelandese, sempre pronta a spingersi anche in fase offensiva. Attenta e ordinata dietro.

MILINKOVIC 6,5 – Pilastro centrale della difesa nerazzurra, chiude bene tutti gli spazi alle avversarie. Le sviste sono davvero poche in questa prestazione.

ANDRES 6,5 – Come sempre dimostra affidabilità ed esperienza. Il suo contributo è essenziale non solo in difesa. Si fa vedere bene in attacco, tanto da sfiorare anche il gol.

Inter-Como Women, le pagelle del centrocampo

MERLO 6 – Gara piuttosto sterile per la centrocampista. Non commette errori che le costano un’insufficienza, ma non dà il suo solito contributo in fase avanzata.

TOMASELLI 6 – Un errore davvero grosso nel secondo tempo rischia di compromettere davvero un’ottima prestazione. Fortunatamente il Como sbaglia, e anche il risultato è salvo.

Dall’84’ PEDERSEN S.V. –

CSISZAR 6,5 – Partita impegnativa, con spazi stretti e squadre corte. I suoi traversoni si rivelano spesso una soluzione utile alla causa nerazzurra.

MAGULL 6+ – Sempre potenzialmente pericolosa sui calci piazzati e in area di rigore. Tanti gli inviti interessati per le compagne e le chance per il gol. Meno precisa in fase difensiva.

SERTURINI 7 – Sin dal fischio d’inizio della gara mette in chiaro le cose. La più in forma fra le ragazze di Piovani quest’oggi è lei. Sempre in movimento, in velocità, e pronta a proporre e a proporsi. Davvero innumerevoli i cross e gli assist tentati.

Dal 66′ SCHOUGH 6,5 – Ottimo impatto anche per lei che entra dalla panchina. Firma l’assist per la rete di Polli e dà il giusto contributo nel finale di gara.

Inter-Como Women, le pagelle dell’attacco

CAMBIAGHI 6 – Insiste e persiste in area di rigore ma il gol non arriva. Tante chance sotto porta che l’attaccante non riesce a finalizzare.

Dal 65′ DETRUYER 5,5 – Rispetto al resto delle compagne subentrate dalla panchina non riesce a dare un grosso contributo nel secondo tempo.

WULLAERT 6- – Meno chance per lei rispetto a Cambiaghi. Si inserisce nella manovra offensiva ma non riesce a diventare un pericolo per gli avversari.

Dal 60′ POLLI 8 – Entra e diventa energia pura. Meno di dieci minuti dal suo ingresso in campo va al gol e regala alle nerazzurre la gioia di altri tre punti. In ciascuna delle ultime quattro sfide dell’Inter Women la calciatrice italiana ha segnato un gol. Preziosa!

Inter-Como Women, le pagelle dell’allenatore

PIOVANI 7 – Bravo a gestire le forze delle sue ragazze, che in settimana hanno dovuto affrontare anche il Sassuolo in Coppa Italia Femminile. Con una soluzione dalla panchina come Elisa Polli, i cambi non possono che premiarlo. Tre punti importantissimi per restare in scia alla Juventus.