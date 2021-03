Ilaria Mauro: Â«Scelto subito l’Inter, da tifosa ho coronato un sogno!Â»

Ilaria Mauro: «Scelto subito l’Inter, da tifosa ho coronato un sogno!»

Ilaria Mauro Inter Women

Ilaria Mauro, calciatrice italiana e attaccante dell’Inter Women, in un’intervista su “DAZN” ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e della sua carriera.

DA INTERISTA – Ilaria Mauro, attaccante dell’Inter Women, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e della scelta di venire a Milano: «Mi hanno cercato tanto e ho scelto l’Inter, mia nonna giocava a calcio quindi la cosa è di famiglia! Poi sono interista quindi ho coronato il mio piccolo sogno. Ho trovato persone molto preparate e all’altezza, mi hanno aiutato molto in questo mesi. Le ragazze sono state molto accoglienti, un bellissimo ambiente. Ho legato con tutte italiane o straniere non importa. Se proprio devo fare dei nomi dico Gloria Marinelli, Marta, Chiara Marchitelli».

LA CARRIERA – Ilaria Mauro parla in breve anche della sua carriera e in particolare della sua esperienza in Germania: «A venticinque ho scelto di giocare in Germania dove ho vinto il campionato in Bundesliga 2. e ho vinto anche la classifica di miglior marcatrice con ventisei gol. Al secondo anno ho giocato in prima divisione e poi sono andata al Poznan, una delle squadre più difficili e forti nel panorama europeo. Mi ha formato tanto sul punto di vista calcistico e professionale perché ero molto timida».

IN NAZIONALE – Ilaria Mauro parla anche dell’esperienza con la maglia dell’Italia: «Mondiali in Francia? Coronamento di un altro sogno. È stata tosta per noi perché siamo arrivati ai Mondiali dopo vent’anni. Gli avversari giocavano da tanti anni questo tipo di partite, nel complesso è stato molto bello».