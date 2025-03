Highlights Serie A Femminile | Fiorentina-Inter Women 1-0: ex in gol

Fiorentina-Inter Women, terza partita della poule scudetto di Serie A Femminile, è finita 1-0 a favore delle ragazze viola. Decide la partita la rete della ex Bonfantini. Di seguito il video con gli highlights della partita che si è giocata a Bagno a Ripoli.

ALTRO KO – L’Inter Women, dopo il solo punto raccolto nelle prime due partite contro Roma e Milan, si presenta al Viola Park contro la Fiorentina con l’obiettivo di centrare i primi tre punti di questa poule scudetto. Le nerazzurre dominano il primo tempo, nonostante il risultato si mantenga sullo 0-0. E allo stesso rischiano la clamorosa beffa nel finale di tempo, ma Runarsdottir è prodigiosa (clicca qui per scoprire quello che è successo nel primo tempo). Ma la ripresa dell’Inter si apre in modo disastroso: passano due minuti e l’ex Agnese Bonfantini trova il gol che sblocca la partita a Bagno a Ripoli. Rispetto al primo tempo, l’Inter fatica a creare occasioni da gol sbattendo contro la compattezza e l’organizzazione della difesa viola. Ma le varie Detruyer e Cambiaghi sono spente. Molto bene nella prima frazione di gioco, ma poca roba nella seconda. Anzi, è la Fiorentina ad avvicinarsi al gol del raddoppio con Boquete, che trova i guantoni di Runarsdottir. Nel finale, l’Inter si butta in avanti a testa a bassa alla ricerca quantomeno del pareggio, ma niente da fare. Le nerazzurre trovano la seconda sconfitta in tre partite, dopo quella di Roma.

FIORENTINA-INTER WOMEN 1-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Fiorentina-Inter Women ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro