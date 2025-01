Highlights Serie A Femminile | Roma-Inter Women 1-2: che vittoria!

Roma-Inter Women, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile, è finita 1-2 per le nerazzurre di Piovani. Vittoria pesantissima. I gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Tre Fontane di Roma.

WOW! – L’Inter Women ha battuto la Roma domenica sera per 2-1 nella partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A Femminile. Le ragazze di Gianpiero Piovani hanno ottenuto un grande risultato, battendo le campionesse d’Italia allungando tra l’altro in classifica. L’inizio di partita è molto importante con Polli e Thorgesen a colpire subito, anche se la seconda non è più giocatrice dell’Inter. La centrocampista ha firmato il tabellino con il consueto gol dell’ex. L’espulsione di Giacinti ha spianato la strada alla squadra meneghina, che ha saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica.

Il mister Piovani ci è andato giù pesante fin dal 46′, inserendo Bugeja per Tomaselli e mandando un messaggio forte alle sue ragazze. L’obiettivo era la vittoria e la vittoria è arrivata. Al minuto 55 Bugeja mette la palla in mezzo, Serturini al volo in girata deposita alle spalle dell’avversaria. Un’altra grande ex ha deciso il match dello Stadio Tre Fontane, che vale molto di più dei soli tre punti in classifica.

ROMA-INTER WOMEN 1-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A FEMMINILE

Questo il video con i gol e gli highlights di Roma-Inter Women ripreso dal canale YouTube del nerazzurro.